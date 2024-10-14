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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Ekrem İmamoğlu'ndan Nobel Ekonomi Ödülü kazanan Daron Acemoğlu'na tebrik - İş-Yaşam Haberleri

        Ekrem İmamoğlu'ndan Nobel Ekonomi Ödülü kazanan Daron Acemoğlu'na tebrik

        İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş Nobel Ekonomi Ödülü'nü kazanan Prof. Dr. Daron Acemoğlu'nu tebrik etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.10.2024 - 14:10 Güncelleme: 14.10.2024 - 14:59
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        İmamoğlu'ndan Daron Acemoğlu'na Nobel tebriği
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        İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi'nde düzenlenen basın toplantısında, Nobel Ekonomi Ödülü'nün kazananları açıklandı.

        Nobel Ekonomi Ödülü Daron Acemoğlu'na
        Nobel Ekonomi Ödülü Daron Acemoğlu'na Haberi Görüntüle

        Açıklamada, 2024 Nobel Ekonomi Ödülü'nü, kurumların oluşumu ve refaha etkilerine ilişkin çalışmalarından dolayı Türk Prof. Dr. Daron Acemoğlu, İngiliz Prof. Dr. Simon Johnson ve İngiliz Prof. Dr. James Robinson'un kazandığı bildirildi.

        Acemoğlu'nun ödülü kazandığının açıklanmasının ardından, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu x hesabı üzerinden, "2024 Nobel Ekonomi Ödülü'nü kazanan Daron Acemoğlu’nu tebrik ediyorum. Ülkemiz adına gurur verici bir başarı. Acemoğlu'nun sürdürülebilir, adil bir ekonomi ve teknolojik gelişmelerle ilgili tespit ve çalışmaları çok kıymetli" dedi.

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        "BAŞARILARINIZ DAİM OLSUN"

        Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da, "Profesör Daron Acemoğlu'nun, 2024 Nobel Ekonomi Ödülü'nü kazanmasından büyük bir gurur duyuyoruz. Akademik çalışmalarıyla dünyaya yön veren, Türkiye'yi uluslararası arenada başarıyla temsil eden Sayın Acemoğlu’nu yürekten tebrik ediyorum. Başarılarınız daim olsun" paylaşımında bulundu.

        * Haberin görseli Anadolu Ajansı'ndan servis edilmiştir.

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