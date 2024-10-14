Ekrem İmamoğlu'ndan Nobel Ekonomi Ödülü kazanan Daron Acemoğlu'na tebrik

İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi'nde düzenlenen basın toplantısında, Nobel Ekonomi Ödülü'nün kazananları açıklandı.

Nobel Ekonomi Ödülü Daron Acemoğlu'na Haberi Görüntüle

Açıklamada, 2024 Nobel Ekonomi Ödülü'nü, kurumların oluşumu ve refaha etkilerine ilişkin çalışmalarından dolayı Türk Prof. Dr. Daron Acemoğlu, İngiliz Prof. Dr. Simon Johnson ve İngiliz Prof. Dr. James Robinson'un kazandığı bildirildi.

Acemoğlu'nun ödülü kazandığının açıklanmasının ardından, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu x hesabı üzerinden, "2024 Nobel Ekonomi Ödülü'nü kazanan Daron Acemoğlu’nu tebrik ediyorum. Ülkemiz adına gurur verici bir başarı. Acemoğlu'nun sürdürülebilir, adil bir ekonomi ve teknolojik gelişmelerle ilgili tespit ve çalışmaları çok kıymetli" dedi.