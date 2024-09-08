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        Haberler Gündem Ekrem İmamoğlu'ndan 'teğmen' açıklaması!

        Ekrem İmamoğlu: Başkomutana teşekkür ediyorlar, bunun nesi suç

        İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Bu memleketin kurucusu, evini, yatağını görmemiş, annesine doya doya sarılamamış, hayatını cephelerde geçirmiş ebedi Başkomutana teşekkür ediyorlar. Bunun nesi suç. Mustafa Kemal Atatürk'e, saygısını dile getirmenin, bunun altından iş çıkartmanın, iş aramanın çabası ne. Bakın bugün teğmenlere kızdınız, o çocukların içindeki ışığı karanlık bir tülle kapattınız" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.09.2024 - 19:32 Güncelleme: 08.09.2024 - 19:32
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        İmamoğlu'ndan 'teğmen' açıklaması!
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        Türkiye Belediyeler Birliği ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu Bilecik Belediyesi'ni ziyaret etti. İmamoğlu’nu tarihi belediye binası önünde Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı ve belediye heyeti karşıladı. Subaşı ile makamında baş başa görüşme gerçekleştiren İmamoğlu, ardından Atatürk Parkı’nda vatandaşlarla bir araya geldi. Bozüyük ilçesinde, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Bozüyük Belediyesi iş birliği ile ilçeye kazandırılan Bozüyük Kurtuluş Savaşı Anı Evi ve Seyir Terası Açılış Törenine de katılan İmamoğlu'na, CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, CHP Eskişehir Milletvekili İbrahim Arslan, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, Bozüyük Belediye Başkan Mehmet Talat Bakkalcıoğlu ile partililer eşlik etti.

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        İmamoğlu, “Milletimizin bize bıraktığı kuvvetli anıları yaşamak ve yaşatmak bizi daha güçlü kılacaktır, felsefesiyle buranın özellikle bir geçiş yolu olması Bilecik’ten, Bozüyük’ten Bursa’ya, Bursa’dan Eskişehir’e bir geçiş yolu olması ve burada böyle bir ziyaret mekanının insanlara hani ‘Dur yolcu’ der gibi, ‘Burayı bilmeden geçme’ der gibi bir nokta olmasından ötürü çok önemsedik ve gerçekten önemli fedakarlıklarla, biraz da zor bir zaman diliminde burayı başarmanın ve burada sizlerle birlikte gururla açabilmenin onurunu yaşıyorum” diye konuştu.

        "SÖNMÜŞ BİR ATEŞ HARLANMAK İSTENİYOR"

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Kara Harp Okulu mezuniyet töreninde teğmenlerin kılıçlı yeminine ilişkin yaptığı açıklamaları eleştiren İmamoğlu, “Sanki ülkemizde bütün konular bitmiş, her meseleyi halletmişiz ve hiçbir sorunumuz yokmuş gibi, hepiniz biliyorsunuz, Harbiye’nin pırıl pırıl mezunlarıyla uğraşmayı bir mesele kabul ederek, bunun üzerinden dahi, siyasi rant elde etme aklını artık hüzünlenerek dinliyorum. Üzülmüyorum, hüzünleniyorum. 'Bu tür tutum ve tavırların, bu millete ne kadar kötülük olduğunu hiç hesaba katmıyorlar mı' diye düşünüyorum. Özellikle seçilmiş bir toplantıda, milleti birbirinden uzaklaştırma gayreti içerisinde ve o toplantıda kullanılan dil ile insanları tehdit eden anlayışı kınıyorum. Bu anlayışın karşısındayız biz. Açıkçası özellikle seçilmiş toplantıda ve ortamda, olaydan tam 8 gün sonra ağızlar açılarak, sönmüş bir ateş harlanmak isteniyor. Ben diyorum ki, Allah aşkına derdiniz ne sizin. Buradan çıkartmak istediğiniz olay ne sizin. Burada neyi büyütüyorsunuz” ifadelerini kullandı.

        "ATATÜRK'E SAYGI DİLE GETİRMENİN ALTINDA İŞ ARAMANIN ÇABASI NE"

        İmamoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

        “Gençler ne yapmış. En mutlu, en gururlu, en onurlu günlerinde büyük bir coşkuyla annelerinin, babalarının, ablalarının, ağabeylerinin, kardeşlerinin huzurunda büyük bir coşkuyla ne yapmış. Ya bu memleketin kurucusu, evini, yatağını görmemiş, annesine doya doya sarılamamış, hayatını cephelerde geçirmiş ebedi Başkomutana teşekkür ediyorlar, bunun nesi suç. Mustafa Kemal Atatürk’e, saygısını dile getirmenin, bunun altından iş çıkartmanın, iş aramanın çabası ne. Bakın bugün teğmenlere kızdınız, o çocukların içindeki ışığı karanlık bir tülle kapattınız. Ne yaptınız. Orada kamerada gözüken 20-30 tane genç yok. Uzaktan çekilen fotoğrafa bakın. Tarihte hiçbir ülkede olmayacağı gibi, pırlanta gibi 3 tane genç kızın birinci olduğu okullardaki o yüzlerce gencin akın akın gelerek, simgeleri olan kılıcı havaya kaldırarak kutlamalarını yapmışlar. Ayıptır, yazıktır, günahtır.”

        Konuşmaların ardından sembolik açılış kurdelesini kesen İmamoğlu, törenin ardından Bozüyük Kurtuluş Savaşı Anı Evi’ni ziyaret etti.

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