Habertürk'ten Ceylan Sever'in haberine göre İBB’ye yönelik yürütülen “mali suçlar” ve “kent uzlaşısı” soruşturmaları kapsamında Ekrem İmamoğlu'nun 19 Mart’ta gözaltına alındığı Rumeli Hisarı'ndaki resmi konutun kamera görüntüleri kaybolduğu ileri sürülmüştü.

İBB'YE AİT DEPODA BULUNMUŞTU Ardından kamera görüntülerinin bulunduğu 4 hard disk, İBB'ye bağlı İstanbul Personel Yönetim A.Ş.'nin (İSPER) bir deposunda bulundu ancak zarar görmüş bir haldeydi.

"CİHAZI SÖKMEMİ KORUMA MÜDÜRÜ SÖYLEDİ" Polis, hard diskleri İSPER teknik personeli Davut Bildik’in götürdüğünü tespit etti. Şüpheli sıfatıyla savcılığa ifade veren Bildik, "Güvenlik müdürlüğüne geçici yetkili büro personeli olarak atandım. 21 Mart 2025 tarihinde Ekrem İmamoğlu’nun koruma müdürü Mustafa Akın bana, başkanlık konutunun kamera kayıt cihazını sökmemi ve gelip alacak kişilere teslim etmemi söyledi. Ben Mustafa Akın’ın bunu arayıp mı yoksa büroya gelip mi söylediğini hatırlamıyorum" dedi. REKLAM

"ÖĞLEDEN ÖNCE CİHAZI SÖKTÜM" Cihazı kendisinin söktüğünü söyleyen Bildik, “Öğleden önce konuta gidip cihazı söktüm, öğle sıralarında da şu an açık kimlik ve adres bilgilerini hatırlamadığım belediye personeline teslim ettim. Cihazı teslim ettiğimde cihaz eksiksiz, sağlam ve çalışır haldeydi. Teslim ettiğim kişiyi hatırlamasam da İSBAK A.Ş'nin aracını kullanmaları sebebiyle İSBAK personeli olduğunu düşünüyorum.