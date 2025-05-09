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        Haberler Gündem Ekrem İmamoğlu'nun konutundaki hard disklerini söken personel tutuklandı | SON DAKİKA HABERLERİ

        İmamoğlu'nun konutundaki hard disklerini söken personel tutuklandı

        İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yürütülen "mali suçlar" soruşturmasında Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alındığı konutundaki güvenlik kameralarının bağlı olduğu hard diskleri sökerek, İBB'nin deposuna götürdüğü iddia edilen teknik personel Davut Bildik tutuklandı. Bildik ifadesinde talimatı koruma müdürü Mustafa Akın'dan aldığını ileri sürdü

        Giriş: 09.05.2025 - 14:18 Güncelleme: 09.05.2025 - 15:23
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        İmamoğlu'nun konutundaki hard disklerini söken personel tutuklandı
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        Habertürk'ten Ceylan Sever'in haberine göre İBB’ye yönelik yürütülen “mali suçlar” ve “kent uzlaşısı” soruşturmaları kapsamında Ekrem İmamoğlu'nun 19 Mart’ta gözaltına alındığı Rumeli Hisarı'ndaki resmi konutun kamera görüntüleri kaybolduğu ileri sürülmüştü.

        İBB'YE AİT DEPODA BULUNMUŞTU

        Ardından kamera görüntülerinin bulunduğu 4 hard disk, İBB'ye bağlı İstanbul Personel Yönetim A.Ş.'nin (İSPER) bir deposunda bulundu ancak zarar görmüş bir haldeydi.

        "CİHAZI SÖKMEMİ KORUMA MÜDÜRÜ SÖYLEDİ"

        Polis, hard diskleri İSPER teknik personeli Davut Bildik’in götürdüğünü tespit etti. Şüpheli sıfatıyla savcılığa ifade veren Bildik, "Güvenlik müdürlüğüne geçici yetkili büro personeli olarak atandım. 21 Mart 2025 tarihinde Ekrem İmamoğlu’nun koruma müdürü Mustafa Akın bana, başkanlık konutunun kamera kayıt cihazını sökmemi ve gelip alacak kişilere teslim etmemi söyledi. Ben Mustafa Akın’ın bunu arayıp mı yoksa büroya gelip mi söylediğini hatırlamıyorum" dedi.

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        "ÖĞLEDEN ÖNCE CİHAZI SÖKTÜM"

        Cihazı kendisinin söktüğünü söyleyen Bildik, “Öğleden önce konuta gidip cihazı söktüm, öğle sıralarında da şu an açık kimlik ve adres bilgilerini hatırlamadığım belediye personeline teslim ettim. Cihazı teslim ettiğimde cihaz eksiksiz, sağlam ve çalışır haldeydi. Teslim ettiğim kişiyi hatırlamasam da İSBAK A.Ş'nin aracını kullanmaları sebebiyle İSBAK personeli olduğunu düşünüyorum.

        "TESLİM ETTİĞİMDE ÇALIŞIR VAZİYETTEYDİ"

        Yaklaşık 10-12 gün kadar önce Mali Şube polisleri benimle irtibata geçti ve cihazın nerede olduğunu sordular. Ben kullanmış olduğum ilaçların etkisiyle Kasımpaşa’da bulunan İBB Elektronik Sistemler Müdürlüğü’ne bıraktığımı söyledim. Ancak ertesi gün olayın doğrusunu polis memurlarına söyleyerek cihazların bulunmasını sağladım. Amirim Mustafa Akın bana ne söylediyse onu yaptım, cihazı teslim ettiğimde herhangi bir parçası eksik değildi, çalışır vaziyetteydi. Suçlamaları kabul etmiyorum.” diye konuştu.

        "ÖRGÜT ÜYELİĞİNDEN" TUTUKLANDI

        Savcılık ifadesinin ardından nöbetçi hakimliğe sevk edilen Davut Bildik, “Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma” ve “Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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