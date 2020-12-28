Mayalı ekmek, hamur ekmek yapım sürecinde, genellikle tahıl fermente olarak üretilen gaz sonucu ortaya çıkan bir ekindir. Çoğu mayalı ekmek, hamurun yükselmesine yardımcı olmak için ticari fırıncı mayası kullanır. Bununla birlikte, geleneksel maya fermantasyonu “yabani maya” ya ve ekmeği mayalanmak için unda doğal olarak bulunan laktik asit bakterilerine dayanıyor. Yabani maya, fırın mayasından asidik koşullara karşı daha dayanıklıdır. Hamurun yükselmesine yardımcı olmak için laktik asit üreten bakterilerle birlikte çalışmasına izin veren şey budur. Laktik asit bakterileri, yoğurt, kefir, turşu, lahana turşusu ve kimchi de dahil olmak üzere diğer pek çok fermente gıda grubunda bulunabilir. Ekşi hamur ekmeğini yapmak için kullanılan yabani maya, laktik asit bakterileri, un ve su karışımına başlangıç denir. Ekmek yapım sürecinde başlangıç, hamurdaki şekeri fermente ederek ekmeğin yükselmesine yardımcı olur ve karakteristik lezzetini kazanır. Ekşi maya ekmeği, diğer doku türlerine göre daha uzun süre fermente ve yükselir; bu da özel dokusunu yaratan şeydir.

Ekşi Mayanın Besin İçeriği Nedir?

Kalori: 162 kalori

Karbonhidrat: 32 gram

Fiber: 2–4 gram

Protein: 6 gram

Yağ: 2 gram

Selenyum: RDI’nın%22’si

Folat: RDI’nın%20’si

Tiamin: RDI’nın%16’sı

Sodyum: RDI’nın%16’sı

Manganez: RDI’nın%14’ü

Niasin: RDI’nın%14’ü

Demir: RDI’nın%12’si

Ekşi Mayalı Ekmeğin Faydaları Nelerdir?

Ekşi Maya, genellikle daha düşük glisemik indekse (kan şekerini yükseltme hızı) sahip olduğu için diğer ekmeklere göre anlamlı ve bir o kadar belirgin bir şekilde kan şekerini yükseltmeyerek açlık hissini önler. Bu nedenle kan şekeri ve insülin düzeylerini normal düzeylerde tutarak, insülin direnci ve şeker hastalığını önlemeye yardımcıdır.

Ekşi Mayalı Ekmek, diğer ekmeklere oranla daha yüksek Lactobacillus bakteri içerir. Daha yüksek Lactobacillus daha az fitik asit demektir. Ve bu ne anlama geliyor? Daha çok mineral emilimi artar (özellikle demir ve kalsiyum eksiği yaşayanlar için) ve hazmı kolaylaştırır.

Tahıllarda nişastanın ön sindirimi için çalışan ekşi maya bakterileri kolay sindirim sağlar.

Ekşi Mayalı Ekmek hazırlığı (ıslatma, durulama, vs) daha uzundur ve glüten proteinleri amino asitlerine ayırırlar. Böylece, glüten duyarlılığı olanlar için, daha kolay ve daha keyifli sindirim sağlar.