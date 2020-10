Ekşi Sözlük'ün Kanzuk'u olarak tanınan CEO Başak Purut, gazeteci Cüneyt Özdemir'in asistanı Alexandra Arzat ile dünyaevine girmeye hazırlanıyor. Instagram hesabından Purut ile mutluluk pozunu yayınlayan Arzat, sözlükte de ilk defa paylaşımda bulunarak aşkını şu sözlerle ilan etti:

Bu başlık ve çeşitli başlıklar altında Başak Kanzuk (sözlük yazarı) ile ilişkimiz hakkında yazılanların bazılarını gülümseyerek bazılarını ise üzülerek okudum. Üzüldüğüm şey şahsıma 'Gold digger' (altın arayıcısı) gibi yakıştırmalar yapılmasından ziyade ilişkimizin hiç anlaşılmamış olması ve mutluluğumuzu duyurduğumuz fotoğraflarda gözlerimizin içinin nasıl güldüğünün bazıları tarafından görülmemesiydi.

Öncelikle sözlük ahalisinin Kanzuk'u benimse 'kalbim' demekten gurur duyduğum Başak Purut'un onu gerçekten tanımayanlar için nasıl biri olduğundan ve hayatıma etkisinden bahsetmek istiyorum.

Başak hayatımda tanıdığım en akıllı, düşünceli ve en önemlisi kalbi güzel insan. Sevdiği şeylerden bahsederken veya sevdiği insanlardan bahsederken gözlerinin içi o kadar güzel güler ki içiniz sımsıcak olur. Çok yapıcıdır, kalp kırmaz. Yanlışlıkla kırsa bile gurur yapmaz, sarılmasını bilir.

"BİR BAKIŞIYLA HEMEN ANLATIR DEMEK İSTEDİĞİNİ"

Haklı olduğunda bile karşısındakine hak vermek için sebepler arar. Her zaman anlatacak güzel bir hikayesi vardır ve en kötü anınızda bile sizi güldürmesini bilir. Kelimelerle arası çok iyi değildir fakat bir bakışıyla hemen anlatır demek istediğini.

Kalbim, hayatıma girdiğinde beri hayat çok daha yaşanılası, renkler çok daha parlak. Saki ömrüme iki farklı hayat sığdırdım. Biri bitti diğeri Başak'la başladı. Ben hayatımın geri kalanı için sabırsızlanıyorum.

"BİZE DAİR HER ŞEYE BAYILIYORUM"

Bize dair her şeye bayılıyorum. Siyah-beyaz filmleri ve fransızca şarkıları sevmemene rağmen bana eşlik etmeni seviyorum. Her tatlının son parçasını bana ayırmanı seviyorum. İki elimle yüzünü tuttuğumda gözlerinin içine bakmayı ve birkaç dakikalık sessizliği seninle paylaşmayı seviyorum. Sokakta yürürken elini tutup 'I Say Little Prayer' şarkısını söylemeyi seviyorum.

Bazı günler ikimiz de çalışırken ekranın ardından gözlerimi çevirip sana baktığımda zaten bana bakıyor oluşunu seviyorum. Kötü bir gün geçirdiğimde arayıp sesini duymak bana huzur veriyor. Başıma iyi veya kötü ne gelirse gelsin paylaşmak istediğim ilk kişi sensin. En yakın arkadaşım olduğun için çok şanslıyım. Bana karşı her zaman dürüst olduğun ve yanlışıma yanlış dediğin için çok şanslıyım.

Bana ve sevdiğim insanlara her zaman saygı gösterdiğin için teşekkür ederim. Bana hep güvendiğin ve güvenimi kazandığın için teşekkür ederim. Tüm tereddütlerim ve soğukluğuma rağmen benden vazgeçmediğin ve hayatıma girdiğin için sana minnettarım. Beni her gün daha iyi bir insan yapıyorsun kalbim...

"BAŞAK BENİ MUTLULUKTAN AĞLATAN TEK İNSAN"

Başak Purut, 24 senelik hayatımda beni mutluluktan ağlatan tek insan. Birlikte çok güzeliz. Bizi tanımayan, ilişkimizi bilmeyen, bir kez olsun yan yanayken ne kadar mutlu olduğumuzu görmemiş ve birbirimize nasıl aşık olduğumuzu hissetmemiş insanların sözleri tıpkı aramızdaki yaş farkı gibi önemsiz.

Seni sevdiğimi anladığım günden beri tek düşündüğüm sensiz ne kadar eksik olduğum ve beni nasıl güzel tamamladığın. Biz olmayı çık seviyorum. Hayatımın sonuna dek seninle 'Just The Two Us' dinlemek ve gülmekten yanaklarımızın ağrımasını istiyorum. Hayat arkadaşım, dostum sırdaşım, sevgilim, sirelik, kalbim iyi ki sensin. Seni çok seviyorum. Evet, evet, evet!

Alexandra Arzat'ın bu sözlerinin ardından Başak Purut'un sevgilisine evlenme teklifi ettiği öne sürüldü.