Eksik dişler birçok olumsuzluğu ve hastalığı da beraberinde getiriyor. Eksik dişlerin tedavi edilmezse zamanla ciddi komplikasyonlara neden olabileceğine dikkat çeken Diş Hekimi Pertev Kökdemir, eksik dişlerin yerine uygulanabilecek en sağlıklı tedavi yöntemleri hakkındaki bilgiler verdi.
DİŞ EKSİKLİĞİ MAKSİMUM 6 AYA KADAR TAMAMLANMALI
Ağzımızdaki eksik dişler birçok sağlık sorununa yol açabilir. Bunlar ağız içi problemlerle başlar, sistemik rahatsızlıklara kadar devam eder. Ağzınızda eğer eksik diş varsa bu eksikliği tamamlamak için maksimum süremiz 6 aydır.
KEMİK İLAVESİ GEREKEBİLİR
Eksiklik olan bölgedeki komşu dişlerin o bölgeye kayması ve eğer implant yapılması planlanıyorsa implant yapılacak olan kemiğin erimesi problemi ile karşılaşılabilir. Tabii böyle bir durumda ileri cerrahi teknikler ile o bölgeye kemik ilavesi yapılması gerekecektir. Oysa diş kaybı yaşandıktan 1.5-2 ay sonra o bölgeye bir implant yapılırsa, herhangi bir kemik ilavesi veya farklı bir problemle karşılaşmadan kolayca dişimize tekrar kavuşabiliriz.
SİNDİRİM SİSTEMİNİ DE ETKİLER
Eksik dişler tedavi edilmezse çiğneme bozuklukları, komşu dişlerin boşluğa kayması veya devrilmesi sonucu dişler arasında aralanmalar ve bunun sonucunda diş eti hastalıkları ve çürükler, estetik sorunlar ve sindirim problemleri, hazımsızlık gibi sorunlar yaşanabilir.
TÜM EKSİK DİŞLERİ TAMAMLAMAK MÜMKÜN
Diş eksiklikleri eksik diş sayısına göre farklı yöntemlerle tamamlanabilir. Eğer tek bir diş eksikliği varsa 1 adet implant veya 3 dişten oluşan bir köprü ile tamamlanabileceği gibi ağzında hiç dişi olmayan kişilere de tek bir çene için 6 adet implant yaparak sabit porselen dişler ile tüm eksik dişlerini tamamlamak mümkün olmaktadır. Gelişen teknoloji ile akıllı hidrofilik implantların kullanımı sayesinde ağzında hiç dişi olmayan hastalarımızın 1 haftada sabit porselen dişleri de yapılabilmektedir.
Bu sayede diş eti çekilmesi ve iltihaba bağlı kemik erimesi sebebiyle dişlerini kaybeden hastalar hiç dişsiz kalmadan yine sabit ve sağlıklı dişlere kavuşabilmektedirler. Özel zirkotitan implantlar sayesinde de diş eksikliklerini tedavi ettirmekte geç kalmış ve kemik erimesi oluşmuş kişiler için ileri cerrahi tekniklere çok fazla başvurmadan ince kemiklere oldukça sağlam fakat diğer implantlardan daha ince implantlar yerleştirilip hastaların eksiklikleri giderilebilir.
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