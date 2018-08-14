Ekvador'da meydana gelen trafik kazasında en az 24 kişi hayatını kaybetti.

Kolombiya ve Kenezuela vatandaşlarını taşıyan otobüsün Ekvador'un başkentinin 30 kilometre doğusunda devrilmesi sonucu en az 24 kişinin öldüğü, 19 kişinin yaralandığı belirtildi.

ECU911 ekibi, kazanın bir otobüsün başkent Quito'ya 30 kilometre uzaklıkta seyrederken başka bir araçla çarpışması sonucu meydana geldiğini söyledi. Acil yardım ekipleri, hayatını kaybedenler arasında Venezuelalı ve Kolombiyalıların olduğunu belirtti.

Ekvador'un en popüler futbol kulübü olan Barcelona S. C.'nin taraftarlarını taşıyan bir otobüs Pazar günü otoyolda seyrederken kaymış ve takla atarak kaza yapmıştı. Meydana gelen kazada Barcelona S.C. taraftarı hayatını kaybetmiş, 30 kişi ise yaralanmıştı.

Trafik kazaları Ekvador'da en önde gelen ölüm nedenleri arasında bulunuyor. Gözetleme grubu Justicia Vial'a göre, Ekvador'da meydana gelen trafik kazalarında her gün ortalama 7 kişi ölürken, 80 kişi ise yaralanıyor. Grubun rakamlarına göre kazaların yüzde 90'ı genellikle sürücü hatasından kaynaklanıyor.

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