Elazığ'a 2050'ye kadar içme suyu!

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, tarımda modern sulamayı yaygınlaştırmak, toplulaştırma çalışmalarıyla tarım arazilerinden en yüksek faydayı sağlamak, musluklara sağlıklı ve içilebilir su ulaştırmak ve yerleşim yerleri ile tarım arazilerini taşkın risklerine karşı korumak için çalışmalarını sürdürüyor.

DSİ'nin bu çalışmaları kapsamında Tarhana Regülatörü ve İletim Tüneli yapımına başlandı. Proje kapsamında Tarhana Çayı kaynağından Hamzabey Barajı'na yıllık 6.38 milyon metreküp içme suyu takviye edilmesini planlanıyor.