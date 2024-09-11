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        Elazığ'a 2050'ye kadar içme suyu: Çalışmalar başladı

        Elazığ'da, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından Tarhana Regülatörü ve İletim Tüneli yapımına başlandı. DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, "Tarhana Regülatörü ve İletim Tüneli'nin tamamlanması ile Hamzabey Barajı'nın kapasitesi yıllık 34.53 milyon metreküp seviyesine çıkartılarak Elazığlı vatandaşlarımızın 2050 yılına kadar olan içme ve kullanma suyu ihtiyacı karşılanacaktır" dedi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 11.09.2024 - 11:24 Güncelleme: 11.09.2024 - 11:24
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        Elazığ'a 2050'ye kadar içme suyu!
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        Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, tarımda modern sulamayı yaygınlaştırmak, toplulaştırma çalışmalarıyla tarım arazilerinden en yüksek faydayı sağlamak, musluklara sağlıklı ve içilebilir su ulaştırmak ve yerleşim yerleri ile tarım arazilerini taşkın risklerine karşı korumak için çalışmalarını sürdürüyor.

        DSİ'nin bu çalışmaları kapsamında Tarhana Regülatörü ve İletim Tüneli yapımına başlandı. Proje kapsamında Tarhana Çayı kaynağından Hamzabey Barajı'na yıllık 6.38 milyon metreküp içme suyu takviye edilmesini planlanıyor.

        Çalışmaya ilişkin bilgi veren DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, "Tarhana Çayı kaynağından Hamzabey Barajı'na yıllık 6.38 milyon metreküp içme suyu takviye edilmesini sağlamak amacıyla yapılacak" dedi.

        Akif Balta, "İş kapsamında 1 adet regülatör, 12 metre uzunluğunda iletim kanalı ve 3.5 metre çapında 955 metre uzunluğunda iletim tüneli imalatı yapılacak. Tarhana Regülatörü ve İletim Tüneli'nin tamamlanması ile Hamzabey Barajı'nın kapasitesi yıllık 34.53 milyon metreküp seviyesine çıkartılarak Elazığlı vatandaşlarımızın 2050 yılına kadar olan içme ve kullanma suyu ihtiyacı karşılanacaktır" ifadelerini kullandı.

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        #içme suyu
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