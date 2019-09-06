Mustafa Uc'un haberine göre, Elazığ Merkez Hicret Mahallesi'nde yaşayan 47 yaşındaki Semra Kaya, 19 Ağustos tarihinde Muhammed (11),Emirhan (9) ve Umut Kaya (7) ile birlikte evden ayrıldı.

Semra Kaya ve çocuklarının eve dönmemesi üzerine baba Hikmet Kaya (50),güvenlik güçlerine kayıp başvurusunda bulundu. Eşinin eve dönmesini isteyen Hikmet Kaya, "Eşim kaybolmadan bir gün önce köye gittim. Alt katımızda oturan kardeşim, beni aradı ve eşimin evde olmadığını söyledi. Evime geldiğimde eşim ve 3 çocuğumu bulamadım" dedi

Eşinin bulunması için yaptığı yaptığı başvurulardan sonuç alamadığını belirten Hikmet Kaya, "11 çocuğumuz var. 5 çocuğum evli ve şu an yanımda 3 çocuğum var, diğer 3 çocuğum da anneleriyle birlikte kayıp. Eşimin evine dönmesini istiyorum. 18 gündür uyumadım. Başvurmadığım yer kalmadı" diye konuştu.

Nazlıcan Kaya (18) ise, annesi ve kardeşlerinin bir an önce eve dönmesini istediğini belirterek, Yardım istiyoruz. Annem ve kardeşlerimden haber almak istiyoruz. Anneme de sesleniyorum; nerdeyse çıksın, gelsin" dedi.