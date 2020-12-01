Elazığ'da kaybolan down sendromlu genci iz takip köpeği buldu

AA

Alınan bilgiye göre, tarihi Harput Mahallesi'nde oturan down sendromlu Sadettin Can'dan dün sabah evden çıktıktan sonra bir daha haber alamayan ailesi durumu jandarmaya bildirdi.

Bunun üzerine İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kaybolan gencin bulunması için mahalle kırsalında iz takip köpeği ve drone yardımıyla arama çalışması başlattı.

Yaklaşık 12 saat süren çalışmayla kayıp genç, tarihi mahalleden bir kaç kilometre uzaklıktaki Buzluk Mağarası yakınlarında iz takip köpeğince bitkin ve soğuktan üşümüş halde bulundu.

Can, yapılan sağlık kontrolünün ardından ailesine teslim edildi. Evlatlarına kavuşan aile jandarmaya teşekkür etti.