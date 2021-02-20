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Elazığ'da ocakta hayatını kaybeden 2 işçinin birlikte türkü söylediği görüntü ortaya çıktı

Elazığ'ın Palu ilçesinde dün bir maden ocağında krom taşıyan vagonun devrilmesi sonucu hayatını kaybeden 2 işçinin maden ocağında çekilmiş beraber türkü söyledikleri görüntü ortaya çıktı.

Elazığ'da ocakta hayatını kaybeden 2 işçinin birlikte türkü söylediği görüntü ortaya çıktı
AA

Palu ilçesinin Kayaönü köyü yakınlarında bulunan özel bir maden ocağında vagonun devrilmesi sonucu yaşamını yitiren kuzenler Adem Yıldız (29) ve Salih Yıldırım'ın (29) cenazesi Fırat Üniversitesi Hastanesi morgunda yapılan otopsinin ardından aileleri tarafından alındı.

Salih Yıldırım'ın cenazesi asri mezarlığa, Adem Yıldız'ın cenazesi ise Kovancılar ilçesinin Okçular köyünde toprağa verildi.

Evli ve 1 çocuk babası Yıldız ile evli ve 6 aylık bebeği olduğu öğrenilen Yıldırım'ın maden ocağında çalışırken birlikte türkü söyledikleri görüntü ortaya çıktı.

Görüntüde, kuzenlerin maden ocağında "Yüksek Minarede Kandiller Yanar" adlı türküyü seslendirdiği görülüyor.

- Olay

İddiaya göre, dün Kayaönü köyü yakınlarında bulunan özel bir maden ocağında çalışan Yıldız ve Yıldırım, krom cevheri taşınmasında kullanılan vagona binerek galeriye inmek istemiş, hareket halindeki vagonun henüz belirlenemeyen nedenle devrilmesi sonucu 2 işçi düşmüştü. Sağlık ekiplerince yapılan incelemede işçilerin olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlenmişti.

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