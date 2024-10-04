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        Haberler Gündem Elazığ'da rastgele ateş açılması sonucu 1 kişi yaralandı - Güncel haberler

        Apartmana rastgele ateş açıldı: 1 yaralı

        Elazığ'da bir binaya doğru rastgele ateş açılması sonucu 1 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.10.2024 - 00:30 Güncelleme: 04.10.2024 - 00:30
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        Apartmana rastgele ateş açıldı: 1 yaralı
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        Ulukent Mahallesi İhlaslı Sokak'a plakasız bir araçla gelen kimliği henüz belirlenemeyen şüpheliler, pompalı tüfekle 5 katlı bir apartmana doğru rastgele ateş açtı.

        Bu sırada binanın önünde bulunan Z.P, isabet eden saçmayla hafif yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Z.P. ambulansla Fethi Sekin Şehir Hastanesine kaldırıldı.

        Öte yandan, apartmanın 1 ve 4'üncü katındaki daireler ile sokaktaki bazı araçların camlarına saçma isabet etti.

        Polis ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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