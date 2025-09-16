Habertürk
        Elazığ'daki 'patlama' sesi ile ilgili açıklama | Son dakika haberleri

        Elazığ'daki 'patlama' sesi ile ilgili açıklama

        Elazığ Valiliği'nden yapılan açıklamada, Baskil ilçesi ile Hankendi Mahallesi civarında vatandaşların duyduğu patlama sesi üzerine yapılan incelemelerde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadığı belirtildi. Patlama sesi ise güvenlik kameraları tarafından kaydedildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.09.2025 - 00:17 Güncelleme: 16.09.2025 - 00:17
        Elazığ'daki 'patlama' sesi ile ilgili açıklama
        Elazığ Baskil ilçesi ile merkeze bağlı Hankendi Mahallesi’nde akşam saatlerinde patlama sesi ihbarı üzerine Valilikten yazılı açıklama yapıldı.

        Açıklamada, herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmadığı belirtilerek, “Bugün 21.30 civarında, Baskil ilçemiz Hankendi Mahallesi civarında vatandaşlarımız tarafından yüksek şiddette bir patlama sesi duyulduğuna dair ihbarlar alınmıştır. Olayın ardından güvenlik güçlerimiz yapmış olduğu incelemede Baskil ilçemizde ve Hankendi Mahallemizde her hangi bir olumsuzluk görülmemiştir. Konuya ilişkin araştırma ve incelemeler sürdürülmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” denildi.

        *Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.

