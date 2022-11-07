Amatör maçta tartışan taraftarları polis sakinleştirip, 'üçlü' çektirdi

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Tekin YALÇINKAYA/ELAZIĞ,(DHA) Elazığ'da, amatör lig maçında taraftarlar arasında çıkan tartışmayı yatıştıran trafik polisi, ardından 'üçlü' çektirdi. Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen bu anlar, sosyal medyada ilgi gördü.

Elazığ´da 1'inci Amatör Lig'de mücadele eden Hicret Gençlik Spor ile Sanayi Sitesi Spor, 5'inci haftada karşı karşıya geldi. Mücadele, Hicret Gençlik Spor'un 2-1'lik üstünlüğüyle tamamlandı. Maç sırasında tribünde taraftarlar arasında kısa süreli tartışma yaşandı. Maçta görevli polis memurları, araya girerek taraftarları sakinleştirdi. Tartışmanın ardından trafik polisinin taraftarlara 'üçlü' çektirmesi, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Bu anlar, sosyal medyada paylaşılınca çok sayıda beğeni aldı. (DHA)

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Trafik polisinin üçlü çektirmesi

-Taraftarlardan görüntüler

-Tezahüratlardan detaylar

DHA-Spor Türkiye-Elazığ Tekin YALÇINKAYA

2022-11-07 13:36:30



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