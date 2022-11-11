Elazığ'da minibüs şoförlerinin kavgası kamerada



Tekin YALÇINKAYA/ELAZIĞ, (DHA)ELAZIĞ'da seyir halindeyken tartışan iki minibüsün şoförleri, geldikleri son durakta kavga etti. Kavga, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Kavga, öğlen saatlerinde İcadiye Mahallesi´nde bulunan minibüs durağında meydana geldi. Doğukent ve Ulukent seferi yapan iki minibüs şoförü, iddiaya göre henüz bilinmeyen nedenle tartıştı. Tartışma, şoförlerin son durak olan Hozat Garajı´na gelmesiyle kavgaya dönüştü. Tekme ve yumruklarla kavga eden şoförleri çevredekiler ayırdı. Yaşanan o anlar ise çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alındı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Elazığ Tekin YALÇINKAYA

2022-11-11 14:02:46



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.