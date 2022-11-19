Elazığ´da sürücü ile yolcu arasındaki yumruklu kavga kameraya yansıdı



Tekin YALÇINKAYA/ELAZIĞ, (DHA)ELAZIĞ´dan Muş'a sefer yapan özel VIP araca binen aileden bir kişinin sürücü ile sözlü tartışmasının yumruklu kavgaya dönüşmesi cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, İstasyon Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre MuşElazığ seferi yapan özel VIP araca bir aile bindi. Yola çıkıldıktan kısa süre sonra aile üyelerinden bir kişi ile sürücü arasında sözlü tartışma çıktı. Araçtan inen yolcu ile sürücünün sözlü tartışması yumruklu kavgaya dönüştü. Vatandaşların araya girerek ayırdığı kavga çevredekilerin ihbarıyla polise bildirildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, şikayet üzerine tarafları polis merkezine götürdü. Kavga anları ise cep telefonu kamerasına yansıdı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Elazığ / Merkez Tekin YALÇINKAYA

2022-11-19 18:34:44



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.