Elazığ´da otomobil ile belediye otobüsü çarpıştı: 4 yaralı

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Tekin YALÇINKAYA/ELAZIĞ,(DHA)-ELAZIĞ´da kavşakta otomobil ile belediye otobüsünün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Zübeyde Hanım Caddesi Çaydaçıra Kavşağı´nda meydana geldi. İddiaya göre, kırmızı ışıkta geçen ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 02 ABJ 083 plakalı otomobile, 23 ADE 172 plakalı belediye otobüsü çarptı. Kazada her iki araçtaki 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Elazığ Tekin YALÇINKAYA

2023-01-08 11:26:26



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.