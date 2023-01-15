Elazığ'da 4.9 büyüklüğünde deprem (4)

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Elazığ'da 4.9 büyüklüğünde deprem (4)

DHA

Elazığ'da 4.9 büyüklüğünde deprem (4)


'ENDİŞEYE GEREK YOK'
Elazığ'ın Sivrice ilçesinde saat 06.36'da meydana gelen 4.9 büyüklüğündeki depremin yeni güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülere de yansıyan ve yaklaşık 15 saniye süren depreme ilişkin konuşan Fırat Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Genel Jeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof.Dr. Hasan Çelik, "Bu deprem, Doğu Anadolu Fayı üzerindeki bir deprem değil. Zon içerisindeki ikincil kırıklardan birisi üzerinde meydana geldi. 24 Ocak 2020 depreminde Çevrimtaş köyü merkez üssüydü. Bu depremdeki merkez üssü ise Çevrimtaş'a yakın, hemen kuzey doğusunda, ana fay hattına da 5 kilometre uzaklıkta. Fay hattının kuzeyinde bulunan bir bölge. Halkımızın endişe etmesine gerek yok. Bu Doğu Anadolu Fayı üzerinde beklediğimiz, sıradan depremlerden birisidir. Tekçe bir deprem. Herhangi bir depremin öncüsü ya da artçısı değil. Zaten herhangi bir depremin öncüsü olduğunu söylemek için henüz erken. Fakat artçı depremler bekliyoruz. 3.5 büyüklüğünde artçı depremler meydana gelebilir. İlginçtir; bu deprem hareketinden sonra özellikle kuzeydeki Uluova fayında bir hareketlenme izlenmeye başlandı. Şu ana kadar 1.5 ile 2.5 arasında 15-16 civarında depremler meydana geldi. Bu Kavakköy'deki depreminin artçıları değil. Uluova fayında bir hareketlenmeye sebep oldu. Burada da korkacak ve endişelenecek bir şey yok. Uluova fayı da küçük veya orta büyüklükte depremler üretebilen bir fay zonumuz. Bu da aktif. Biliyorsunuz; Elazığ'ın hemen güneyinde geçen Doğu Anadolu Fayımız oldukça aktif. Yer yer 2025 kilometre genişliğe ulaşan bir zon. Bu zon içerisinde bu tür depremleri her zaman bekliyoruz. Dolayısıyla halkımız rahatlıkla işlerine gidebilir, akşamları rahatlıkla uyuyabilir. Çok geçmiş olsun" dedi.(DHA)Tekin YALÇINKAYA/ELAZIĞ,(DHA)DHA-Genel Türkiye-Elazığ Tekin TALÇINKAYA
2023-01-15 13:25:56

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Elazığ'da kar nedeniyle 84 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor
YEREL HABERLER Elazığ'da kar nedeniyle 84 yerleşim yerine ulaşım ...
Elazığ´da 4.9 büyüklüğünde deprem (3)
YEREL HABERLER Elazığ´da 4.9 büyüklüğünde deprem (3)
(Görüntülü) Elazığ?da 4.9 büyüklüğünde deprem;uykudan uyandım
YEREL HABERLER (Görüntülü) Elazığ?da 4.9 büyüklüğünde deprem;uykudan ...
Elazığ´da 4.9 büyüklüğünde deprem (2)
YEREL HABERLER Elazığ´da 4.9 büyüklüğünde deprem (2)
Elazığ´da 4.9 büyüklüğünde deprem
YEREL HABERLER Elazığ´da 4.9 büyüklüğünde deprem
(Görüntülü) ELAZIĞ&#039;DA 4.9 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM(3) (YENİDEN)
YEREL HABERLER (Görüntülü) ELAZIĞ'DA 4.9 BÜYÜKLÜĞÜNDE ...
(Görüntülü) ELAZIĞ&#039;DA 4.9 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM(3)
YEREL HABERLER (Görüntülü) ELAZIĞ'DA 4.9 BÜYÜKLÜĞÜNDE ...
GÜNCELLEME - Elazığ'da 4,9 büyüklüğünde deprem
YEREL HABERLER GÜNCELLEME - Elazığ'da 4,9 büyüklüğünde deprem
(Görüntülü) ELAZIĞ&#039;DA 4.9 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM(2)
YEREL HABERLER (Görüntülü) ELAZIĞ'DA 4.9 BÜYÜKLÜĞÜNDE ...
(Görüntülü) ELAZIĞ&#039;DA 4.9 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM
YEREL HABERLER (Görüntülü) ELAZIĞ'DA 4.9 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM
Elazığ'da kardan kapanan 30 köy yolundan 28'i açıldı
YEREL HABERLER Elazığ'da kardan kapanan 30 köy yolundan 28'i açıldı
Elazığ'da kar nedeniyle 2 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor
YEREL HABERLER Elazığ'da kar nedeniyle 2 yerleşim yerine ulaşım ...
(Görüntülü) - ELAZIĞ&#039;DA BUZ TUTAN CİP BARAJ GÖLÜ, HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
YEREL HABERLER (Görüntülü) - ELAZIĞ'DA BUZ TUTAN CİP BARAJ ...
(Görüntülü) ELAZIĞ&#039;DA 5 KÖPEK ÖLÜ BULUNDU; SAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI
YEREL HABERLER (Görüntülü) ELAZIĞ'DA 5 KÖPEK ÖLÜ BULUNDU; ...
Elazığ´da 5 köpek ölü bulundu; savcılık soruşturma başlattı
YEREL HABERLER Elazığ´da 5 köpek ölü bulundu; savcılık soruşturma ...
Elazığ’da sahipsiz köpeklerin zehirlendiği iddiasına soruşturma
YEREL HABERLER Elazığ’da sahipsiz köpeklerin zehirlendiği iddiasına ...
Elazığ'da "Türk Müziği Konseri" düzenlendi
YEREL HABERLER Elazığ'da "Türk Müziği Konseri" düzenlendi
Elazığ'da yunus polisinin araç filosu ve teçhizatı yenilendi
YEREL HABERLER Elazığ'da yunus polisinin araç filosu ve teçhizatı ...
Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı
YEREL HABERLER Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı ...
Keban Kaymakamı Ardıç esnafı ziyaret etti
YEREL HABERLER Keban Kaymakamı Ardıç esnafı ziyaret etti
Elazığ'da kaçak avlanan 8 kişi hakkında yasal işlem
YEREL HABERLER Elazığ'da kaçak avlanan 8 kişi hakkında yasal işlem
Baskil'de aile okulu projesi kapsamında velilere eğitim verildi
YEREL HABERLER Baskil'de aile okulu projesi kapsamında velilere ...
(Görüntülü)UZLAŞMA SAĞLANAMAYINCA 600 METREKARELİK EV YOL ORTASINDA KALDI
YEREL HABERLER (Görüntülü)UZLAŞMA SAĞLANAMAYINCA 600 METREKARELİK EV ...
Uzlaşma sağlanamayınca 600 metrekarelik ev yol ortasında kaldı
YEREL HABERLER Uzlaşma sağlanamayınca 600 metrekarelik ev yol ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.