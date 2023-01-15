Elazığ´da kardan kapanan 84 köy yoluna ulaşılamıyor

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TEKİN YALÇINKAYA/ELAZIĞ, (DHA)ELAZIĞ´da kar yağışı ve tipi nedeniyle kapanan 112 köy yolundan 28´i ekiplerin çalışmasıyla ulaşıma açıldı. 84 köy yolunun ulaşıma açılması için karla mücadele ekiplerinin çalışması sürüyor.

Elazığ´da yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı ve tipi hayatı olumsuz etkiledi. Merkezde 14, Sivrice'de 43, Karakoçan'da 20, Palu'da 16, Keban'da 7, Kovancılar'da 6, Maden'de 5 ve Baskil ilçesinde 1 köy yolu olmak üzere 112 köy yolu ulaşıma kapanırken, İl Özel İdaresi ekiplerinin çalışmasıyla merkezdeki 10, Sivrice'deki 17 ve Baskil ilçesindeki 1 köy yolu ulaşıma açıldı. Kapalı 84 köy yolunun ulaşıma açılması için ekiplerin çalışması sürüyor. (DHA)

DHA-Genel Türkiye-Elazığ Tekin YALÇINKAYA

2023-01-15 18:58:11



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