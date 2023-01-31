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Komşusuyla tartışırken tavana ateş eden şüpheli serbest

DHA

Komşusuyla tartışırken tavana ateş eden şüpheli serbest


Tekin YALÇINKAYA/ELAZIĞ, (DHA)ELAZIĞ´da aralarında husumet bulunan komşusuyla tartıştıktan sonra evden getirdiği av tüfeğiyle tavana ateş eden ve gözaltına alınan M.O., sevk edildiği adliyede, adli kontrolle serbest bırakıldı. 
Olay, dün akşam saatlerinde Olgunlar Mahallesi Temizce Sokak´ta meydana geldi. Aktopçuoğlu Apartmanı´nın 1´inci katında oturan M.O., karşı dairede oturan ve aralarında husumet bulunan S.D. adlı kadın ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine M.O., evinden getirdiği av tüfeğiyle iddiaya göre korkutmak amacıyla koridorda tavana ateş etti. Araya giren diğer komşular M.O.´nun elinden silahı aldı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olayda yaralanan olmazken, M.O. gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.O., çıkarıldığı mahkemece adli kontrolle serbest bırakıldı. (DHA)
DHA-Genel Türkiye-Elazığ Tekin YALÇINKAYA
2023-01-31 14:51:18

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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