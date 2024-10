AFAD Başkanı Memiş: Can kaybının yaşanmaması, kentsel dönüşümün ne kadar önemli olduğunu gösterdi

AFAD Başkanı Okay Memiş, "Herhangi bir can kaybının yaşanmaması bizim için son derece değerlidir. Bu durum, kentsel dönüşümün ne kadar hayati olduğunu ve diğer şehirlerde olabilecek depremlerde can kaybını önlemek için ne denli önemli olduğunu bir kez daha ortaya koymaktadır" dedi.

AFAD Başkanı Okay Memiş, Malatya'nın Kale ilçesinde dün meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki depremden etkilenen Elazığ’a gelerek, Afet ve Acil Durum Koordinasyon toplantısına katıldı. Toplantıya Vali Numan Hatipoğlu, Milletvekili Semih Işıkver, Fırat Üniversitesi Rektörü Fahrettin Göktaş, Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Sabuncu, kurum müdürleri ve AFAD personelleri katıldı.