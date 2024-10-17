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        AFAD Başkanı Memiş: Can kaybının yaşanmaması, kentsel dönüşümün ne kadar önemli olduğunu gösterdi

        AFAD Başkanı Okay Memiş, "Herhangi bir can kaybının yaşanmaması bizim için son derece değerlidir.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.10.2024 - 23:58 Güncelleme: 18.10.2024 - 00:00
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        AFAD Başkanı Memiş: Can kaybının yaşanmaması, kentsel dönüşümün ne kadar önemli olduğunu gösterdi
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        AFAD Başkanı Okay Memiş, "Herhangi bir can kaybının yaşanmaması bizim için son derece değerlidir. Bu durum, kentsel dönüşümün ne kadar hayati olduğunu ve diğer şehirlerde olabilecek depremlerde can kaybını önlemek için ne denli önemli olduğunu bir kez daha ortaya koymaktadır" dedi. 

        AFAD Başkanı Okay Memiş, Malatya'nın Kale ilçesinde dün meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki depremden etkilenen Elazığ’a gelerek, Afet ve Acil Durum Koordinasyon toplantısına katıldı. Toplantıya Vali Numan Hatipoğlu, Milletvekili Semih Işıkver, Fırat Üniversitesi Rektörü Fahrettin Göktaş, Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Sabuncu, kurum müdürleri ve AFAD personelleri katıldı. 

        'CAN KAYBININ YAŞANMAMASI BİZİM İÇİN SON DERECE DEĞERLİ'

        Toplantının ardından açıklamalarda bulunan Okay Memiş, kentsel dönüşüm ile ilgili önemli adımların atıldığını belirterek, "Sağlık Bakanlığımızdan aldığımız verilere göre, Malatya’da 55, Elazığ’da 111, Adıyaman’da 18, Diyarbakır’da 19, Şanlıurfa’da 37, Kahramanmaraş’ta 3 ve Erzincan’da 6 olmak üzere toplam 249 vatandaşımız etkilendi. Elazığ'da 8, Malatya'da ise 2 vatandaşımız, daha çok korku ve panik nedeniyle tedavi altındadır. Kızılay, Elazığ ve Malatya'da toplam 12 bin kişiye yemek hizmeti sunmaktadır. Bu vesileyle, depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. AFAD olarak önceliğimiz, afetler karşısında vatandaşlarımızın can güvenliğini korumaktır. Genel bir afette, özellikle depremlerde müdahale ve arama- kurtarma çalışmaları yürütüyoruz. 5.9 büyüklüğündeki depremde Elazığ'da, 2020 yılında yaşanan deprem sonrasında gerçekleştirilen çalışmalar sayesinde, şehrin konutlarının yenilenmesi ve kentsel dönüşüm faaliyetleri ile önemli adımlar atılmıştır. Bu çalışmalar, büyük ölçekli olmasa da dikkate değer bir gelişim sağlamıştır. Herhangi bir can kaybının yaşanmaması bizim için son derece değerlidir. Bu durum, kentsel dönüşümün ne kadar hayati olduğunu ve diğer şehirlerde olabilecek depremlerde can kaybını önlemek için ne denli önemli olduğunu bir kez daha ortaya koymaktadır" dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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