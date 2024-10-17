Keban Kaymakamı Atalık, orcik yapımına eşlik etti

Kaymakam Atalık'a ziyaretinde İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Nurullah Sevgi, Tarım ve Orman İlçe Müdürü Ziyaddin Seçkin, Sağdıçlar Köyü Muhtarı Halis Torgut da eşlik etti.

Yöreye özgü, kışın vazgeçilmez lezzetleri arasından yer alan orciğin (cevizli sucuk) yapımına eşlik eden Atalık, çiftçi Gürbüz ve ailesine büyük emekle hazırladıkları orciğin bereketli olmasını diledi.

Sağdıçlar köyünü ziyaret eden Kaymakam Atalık, orcik yapan Çetin Gürbüz'e konuk oldu.

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