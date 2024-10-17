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        Elazığ Valisi Hatipoğlu, depremde yaralananları ziyaret etti:

        Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, Malatya'nın Kale ilçesinde meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremden etkilenen Elazığ'da yaralananları tedavi gördükleri hastanelerde ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.10.2024 - 18:47 Güncelleme: 17.10.2024 - 18:56
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        Elazığ Valisi Hatipoğlu, depremde yaralananları ziyaret etti:
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        Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, Malatya'nın Kale ilçesinde meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremden etkilenen Elazığ'da yaralananları tedavi gördükleri hastanelerde ziyaret etti.

        Malatya'nın Kale ilçesi merkezli dün yaşanan 5,9 büyüklüğündeki depremden etkilenen illerden Elazığ'da yaralananların Fethi Sekin Şehir Hastanesi ve Fırat Üniversitesi Hastanesi'ndeki tedavileri devam ediyor.

        Vali Hatipoğlu, hastanelerdeki yaralıları tek tek ziyaret edip, geçmiş olsun dileklerini iletti.

        Yetkililerden yaralıların durumları hakkında bilgi alan Hatipoğlu, tedavisi süren vatandaşlarla sohbet etti.

        Hatipoğlu, AA muhabirine, "Şu an itibarıyla hastanelerimizde 3'ü kronik olmak üzere 8 vatandaşımızın tedavisi devam ediyor. Fırat üniversitesi hastanemizde hem de Fethi Sekin Şehir Hastanemizde gerekli müdahaleler dün de yapıldı. Bugün de yapılmaya devam ediyor." ifadelerini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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