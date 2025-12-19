Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Elazığ Haberleri

        Keban'da öğrenciler "Yerli Malı Haftası"nda "yerli ve milli" teknoloji ürünlerine dikkati çekti

        Elazığ'ın Keban ilçesinde ortaokul öğrencileri, "Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası" kapsamında Türkiye'nin yerli ve milli teknoloji ürünlerini tanıttı.

        Giriş: 19.12.2025 - 14:42 Güncelleme: 19.12.2025 - 14:46
        Keban'da öğrenciler "Yerli Malı Haftası"nda "yerli ve milli" teknoloji ürünlerine dikkati çekti
        Elazığ'ın Keban ilçesinde ortaokul öğrencileri, "Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası" kapsamında Türkiye'nin yerli ve milli teknoloji ürünlerini tanıttı.

        Keban Milli eğitim Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Musa Coşkun Ortaokulu öğrencileri yerli sanayi ve teknoloji ürünlerinin tanıtılması temalı resim ve video hazırlayarak yayınladı.

        12-18 Aralık tarihleri arasında kutlanan ve öğrencilerde milli bilincin oluşmasında önemli katkısı bulunan "Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası" etkinlikleri ilçedeki eğitim kurumlarında yerli sanayi ve teknoloji ürünlerinin tanıtılması temasıyla kutlandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

