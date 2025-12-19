Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Elazığ Haberleri

        Keban Kaymakamı Atalık kurumları denetledi

        Keban Kaymakamı Furkan Atalık, kurumlarda denetimlerde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.12.2025 - 13:30 Güncelleme: 19.12.2025 - 13:30
        Keban Kaymakamı Atalık kurumları denetledi
        Keban Kaymakamı Furkan Atalık, kurumlarda denetimlerde bulundu.

        Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Kaymakam Atalık, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü ve İlçe Müftülüğünü ziyaret etti.

        İlgililerden çalışmalar hakkında bilgi alan Atalık, kurumlarda inceleme yaptı.

