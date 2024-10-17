Elazığ'da deprem sırasında kuaför dükkanındaki panik kamerada (2)

Malatya’nın Kale ilçesinde dün meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki depremden etkilenen Elazığ’da deprem anları, güvenlik kameralarına yansıdı. Bir marketin güvenlik kamerasında, rafların sallandığı, hastanede ise vatandaşların panik içinde kaçıştıkları görüldü. Başka bir kamera görüntüsünde ise yoldan geçenlerin 5 katlı bir binanın çatısından düşen tuğla parçalarından kaçtığı yer aldı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.