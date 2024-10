AFAD Başkanı Memiş, kentsel dönüşümün ve sağlam yapıların önemine ilişkin konuştu:

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Okay Memiş, Malatya'daki depreme ilişkin, "Herhangi bir can kaybının olmaması bizim için çok değerlidir. Bu da bizlere depremlerde can ve mal kaybının önüne geçilmesi için kentsel dönüşümün ne kadar önemli olduğunu göstermektedir." dedi.

Memiş, Elazığ'da Afet Koordinasyon Merkezi'nde gerçekleştirilen koordinasyon toplantısının ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, dün sabah saat 10.46'da merkez üssü Malatya'nın Kale ilçesi olan 5,9 büyüklüğündeki depremden başta Malatya olmak üzere Elazığ, Adıyaman, Şanlıurfa, Batman, Diyarbakır, Kahramanmaraş ve Tunceli'nin etkilendiğini söyledi.

Depremin hemen ardından ilgili tüm kurum ve ekiplerle koordineli bir şekilde kısa sürede saha taramalarını tamamladıklarını, hasar tespit çalışmalarına ise Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekiplerince devam edildiğini ifade eden Memiş, sözlerini şöyle sürdürdü: "5,9 büyüklüğündeki depremde özellikle Elazığ'da 2020 yılında meydana gelen depremden sonra yapılan çalışmalarla şehrin konutlarının yenilenmesi ve kentsel dönüşüm faaliyetleri sayesinde her ne kadar çok büyük ölçekli olmasa bile azımsanacak bir ölçekte de değildi, herhangi bir can kaybının olmaması bizim için çok değerlidir. Bu da bizlere kentsel dönüşümün ne kadar önemli olduğunu diğer şehirlerimizde de meydana gelebilecek depremlerde can ve mal kaybının önüne geçilmesi için kentsel dönüşümün ne kadar önemli olduğunu göstermektedir."

Kızılay tarafından hem Malatya'da hem de Elazığ'da toplam 12 bin kişilik yemek hizmeti verildiğini dile getiren Memiş, depremlerden etkilenen herkese geçmiş olsun dileklerini iletti. Memiş, Sivas'ta meydana gelen 4,7 ve 4,1 büyüklüğündeki depremlerin ardından Sivas merkezde Hacıali, Saklı, Barcın, Akpınar, Ağılkaya köyleri ile Hafik, Kangal, Zara ve Suşehri ilçeleri başta olmak üzere tüm ilçelerde tarama çalışmaları başlatıldığını ifade etti. Şu ana kadar korku ve panikten dolayı 15 ihbar alındığını, konutlarla ilgili hasar tespit çalışmalarının devam ettiğini belirten Memiş, şunları kaydetti:

"Bu çalışmalarda gösterdikleri liderlikten dolayı başta sayın valilerimiz olmak üzere Türkiye Afet Müdahale Planı'nın (TAMP) bütün paydaşlarına ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. Bu çalışmaları Sayın Cumhurbaşkanımızın himayelerinde Sayın İçişleri Bakanımız, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız ve diğer bakanlıklarımızın ve AFAD'ımızın koordinasyonunda 7/24 görev yapmaya gayret ediyoruz. Vatandaşlarımızın yanındayız, onların her zaman emrindeyiz. İnşallah hem müdahalede hem müdahale sonrası iyileştirmede hem de özellikle afet yönetiminde en önemli aşama olan afet risklerinin azaltılmasında daha iyi çalışmalar yapmayı ülke adına diliyorum."

Memiş bir gazetecinin sorusu üzerine AFAD'ın 3 bin arama kurtarma personeli olduğunu ve Cumhurbaşkanlığından 3 bin arama kurtarma personeli kadrosu daha temin edildiğini belirtti. Memiş, AFAD olarak her işi yapan değil Türkiye Cumhuriyeti devleti adına afetlerde genel koordinasyonu yapan kamu kuruluşu olduklarına işaret ederek, şunları söyledi: "Kahraman ordumuz, jandarmamız, polisimiz, itfaiyecilerimiz, madencilerimiz de bizim tarafımızdan verilen eğitimler neticesinde afetlere müdahaleye hazırlanmaktadırlar. Bu noktada çalışmalarımız ve projelerimiz var. Şu anda başta kamu görevlilerimiz olmak üzere sivil toplum kuruluşlarımızla beraber arama kurtarma personel sayısını hem kadrolu hem de gönüllülerle beraber eğitmek suretiyle artırıyoruz. İnşallah nüfusumuzla mukayese edildiğinde en fazla arama kurtarma ekibine sahip bir ülke olacağız ama bizim için müdahale etmek çok önemli. Ondan daha önemli olan risk azaltma. Yani bizim sağlam zeminlere sağlam binalar yapabilmeyi başarmamız lazım."