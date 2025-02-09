Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Elazığ Haberleri

        Şehir hayatından sıkılıp köyüne döndü, hayvancılığa başladı

        ELAZIĞ'da ticaretle uğraşan Hüseyin Seçkin Ceylan (63), 12 yıl önce şehir hayatından sıkılıp, köyüne dönerek kurduğu tesiste hayvan yetiştiriciliği yapıyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.02.2025 - 11:19 Güncelleme: 09.02.2025 - 11:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şehir hayatından sıkılıp köyüne döndü, hayvancılığa başladı
        ABONE OL

        ELAZIĞ’da ticaretle uğraşan Hüseyin Seçkin Ceylan (63), 12 yıl önce şehir hayatından sıkılıp, köyüne dönerek kurduğu tesiste hayvan yetiştiriciliği yapıyor. Ceylan, “Kırsalda yeri olan, bu işe hevesli olanlar korkmasın, çekinmesin. Üretmenin heyecanı, sevgisi, muhabbeti; üretmenin vermiş olduğu haz gerçekten de zorlukları unutturuyor insana” dedi.

        Elazığ’da esnaflık yapan evli ve 2 çocuk babası Hüseyin Seçkin Ceylan, 12 yıl önce şehir hayatından bunalarak, köyüne dönmeye karar verdi. Elazığ’daki işini sonlandırarak ailesiyle Baskil ilçesine bağlı Demirlibahçe köyüne yerleşen Ceylan, hayvancılıkla uğraşmaya başladı. Kurduğu tesiste üretim kapasitesini her yıl arttıran Hüseyin Seçkin Ceylan, kurbanlık ve adaklık yetiştirerek doğayla baş başa yaşamını sürdürüyor.

        ‘İŞ DEĞİL, SANKİ BİR TERAPİ’

        Hüseyin Seçkin Ceylan, normal şartlarda köyde yaşamanın zor olduğunu ama üretmenin verdiği hazzın bunu unutturduğunu ifade ederek, “Daha önceden Elazığ merkezde ticaretle uğraşıyorduk. Bir dönem sonra köyde yaşamak benim arzumdu, isteğimdi. Doğayla baş başa, serbest bir iş istedim. Hayvancılığa karar verdim. Sığır, keçi, çiftçilik tarzı işler yapıyoruz. 12 yıl oldu, hayvancılıkla meşgulüz. Daha önceden ufak tefek uğraştık. Sonradan biraz daha hayvan aldık. Genelde kurbanlık, adaklık tarzı çalışıyoruz. Gençlere söylemek istediğim; gerçekten kırsalda yeri olan, bu işe hevesli olanlar korkmasın, çekinmesin. Üretmenin heyecanı, sevgisi, muhabbeti, üretmenin vermiş olduğu haz gerçekten de zorlukları unutturuyor insana. Normal şartlarda belki bu ortamda bulunmak zordur ama üretmek insana bunları unutturuyor, zevk haline getiriyor. Böyle bir dinlenme gerçekten de iş değil de sanki bir terapi, dinlenme gibi geliyor. Gençlere ve genç emeklilere tavsiyem köylerinde de bu işi yapsınlar. Pişman olmayacaklarına eminim” diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Köprüden denize düşen kadını balıkçılar kurtardı!
        Köprüden denize düşen kadını balıkçılar kurtardı!
        Katili, eskort olarak çalıştırdığı karısının müşterisi çıktı!
        Katili, eskort olarak çalıştırdığı karısının müşterisi çıktı!
        İşte Buruk'un Adana Demirspor 11'i!
        İşte Buruk'un Adana Demirspor 11'i!
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Canan Atay!
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Canan Atay!
        Ege'de sismik hareketlilik sürüyor
        Ege'de sismik hareketlilik sürüyor
        Trump'tan "kağıt pipet" eleştirisi
        Trump'tan "kağıt pipet" eleştirisi
        "Dönüşüm hikâyesi"
        "Dönüşüm hikâyesi"
        2. Lig ve 3. Lig'de günün CANLI yayınlanan maçları
        2. Lig ve 3. Lig'de günün CANLI yayınlanan maçları
        Prens Harry sınır edilecek mi?
        Prens Harry sınır edilecek mi?
        Son günündeki paylaşım yürek burktu
        Son günündeki paylaşım yürek burktu
        Jose Mourinho kararını verdi!
        Jose Mourinho kararını verdi!
        Marmara ve Ege'de fırtınaya dikkat!
        Marmara ve Ege'de fırtınaya dikkat!
        Şimşek'ten enflasyon mesajı
        Şimşek'ten enflasyon mesajı
        Sinemanın yıldızı olamadı
        Sinemanın yıldızı olamadı
        Tuzla'da kolonlarından ses gelen 4 katlı bina tahliye edildi
        Tuzla'da kolonlarından ses gelen 4 katlı bina tahliye edildi
        Çocuklarda tekrarlayan yüksek ateş ataklarına dikkat!
        Çocuklarda tekrarlayan yüksek ateş ataklarına dikkat!
        En kısa ay Şubat'ın unutulmaz olayları!
        En kısa ay Şubat'ın unutulmaz olayları!
        "Dünyanın neresine gitsem tanıyorlar"
        "Dünyanın neresine gitsem tanıyorlar"
        Türkiye kaç şiddetinde hissedecek?
        Türkiye kaç şiddetinde hissedecek?
        4500 günle kimler emekli olabilir?
        4500 günle kimler emekli olabilir?

        Benzer Haberler

        Elazığ Valiliği'nden Vanspor takım otobüsüne yapılan taşlı saldırı ile ilgi...
        Elazığ Valiliği'nden Vanspor takım otobüsüne yapılan taşlı saldırı ile ilgi...
        GÜNCELLEME- Elazığ'da Artı Değer Vanspor FK otobüsüne taşlı saldırıda 4 kiş...
        GÜNCELLEME- Elazığ'da Artı Değer Vanspor FK otobüsüne taşlı saldırıda 4 kiş...
        Elazığ'da Artı Değer Vanspor FK otobüsüne taşlı saldırıda 4 kişi yaralandı
        Elazığ'da Artı Değer Vanspor FK otobüsüne taşlı saldırıda 4 kişi yaralandı
        Vali Hatipoğlu'ndan Artı Değer Vanspor FK'nın otobüsüne yapılan saldırıya i...
        Vali Hatipoğlu'ndan Artı Değer Vanspor FK'nın otobüsüne yapılan saldırıya i...
        Evinde rahatsızlandı, kar nedeniyle kapanan köy yolu açılarak hastaneye ula...
        Evinde rahatsızlandı, kar nedeniyle kapanan köy yolu açılarak hastaneye ula...
        Elazığ'da 54 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor
        Elazığ'da 54 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor