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        Elazığ'da 17 köy yolu kardan kapandı

        ELAZIĞ'da kar yağışı nedeniyle 17 köy yolu, ulaşıma kapandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.02.2025 - 10:44 Güncelleme: 10.02.2025 - 10:50
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        Elazığ'da 17 köy yolu kardan kapandı
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        ELAZIĞ'da kar yağışı nedeniyle 17 köy yolu, ulaşıma kapandı.

        Elazığ'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu. Alacakaya ilçesinde 8, Maden ilçesinde ise 9 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ekipleri, kapanan yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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