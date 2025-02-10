Elazığ'da 17 köy yolu kardan kapandı

Elazığ'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu. Alacakaya ilçesinde 8, Maden ilçesinde ise 9 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ekipleri, kapanan yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

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