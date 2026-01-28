Habertürk
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öğütken, Elazığ'da konuştu:

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öğütken, Elazığ'da konuştu:

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken, "Bildiğimiz doğru yolda yürüyeceğiz. Savunma sanayinde uçak, tüfek ve mermi yapamıyorduk. Oralardan aldık, elhamdülillah şimdi ihracat yapıyoruz. Kendimize yetiyor, bir de ihracat yapıyoruz. Dünyada ihracatta 11'inci olduk." dedi.

        Giriş: 28.01.2026 - 15:49 Güncelleme: 28.01.2026 - 15:49
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öğütken, Elazığ'da konuştu:
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken, "Bildiğimiz doğru yolda yürüyeceğiz. Savunma sanayinde uçak, tüfek ve mermi yapamıyorduk. Oralardan aldık, elhamdülillah şimdi ihracat yapıyoruz. Kendimize yetiyor, bir de ihracat yapıyoruz. Dünyada ihracatta 11'inci olduk." dedi.


        Öğütken, Bünyamin Eroğlu Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Elazığ'ın iki büyük deprem yaşadığını, bu süreçte devletin tüm imkanlarıyla vatandaşların yanında olduğunu söyledi.

        Depremlerde yaşanan can kayıplarının herkesi derinden üzdüğünü dile getiren Öğütken, Türkiye'nin depremler sonrası dünyada eşi benzeri görülmemiş bir başarıya imza attığını belirtti.

        Bölgede büyük bir dönüşümün olduğunu vurgulayan Öğütken, "7,7 ve 7,8 büyüklüğündeki depremlerin ardından 455 bin konut, 2,5 yıl gibi kısa bir sürede hak sahiplerine teslim edildi. (Türkiye) Birçok dünya ülkesinin başaramayacağı bir işi başardı." diye konuştu.

        Öğütken, 11 ilde sadece konutların değil yolların, kamu binalarının, hastanelerin, köprülerin, altyapı ve sanayi tesislerinin de yapılarak vatandaşların hizmetine sunulduğunu bildirdi.

        AK Parti'nin kuruluşundan bu yana durmaksızın çalıştığını dile getiren Öğütken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin her alanda önemli yatırımlara imza attığını vurguladı.

        Sağlık alanında yapılan yatırımlara da değinen Öğütken, Türkiye genelinde her gün yaklaşık 3 milyon hastaya sağlık hizmeti sunulduğunu, bunun birçok Avrupa ülkesinin nüfusuna denk bir rakam olduğunu kaydetti.

        Terörle mücadelede önemli mesafe kat edildiğini ifade eden Öğütken, şunları aktardı:

        "Korkunç bir ekonomik rakamlar harcadık bugüne kadar. Ayağımıza prangalar taktılar. İnşallah bu prangalardan kurtulacağız ve sonuna geldiğimize inanıyorum. Ne dedi Cumhurbaşkanımız, 'Türkiye'nin güneyinde bir devlet kurdurmayız.' kurdurmayacağız arkadaşlar. Birileri bunu alıyor, malzeme olarak kullanmaya çalışıyor. Bundan malzemeler, siyasi polemikler çıkartmaya çalışıyor. Siz bakmayın onlara. Bildiğimiz doğru yolda yürüyeceğiz. Savunma sanayinde uçak, tüfek ve mermi yapamıyorduk. Oralardan aldık, elhamdülillah şimdi ihracat yapıyoruz. Kendimize yetiyor, bir de ihracat yapıyoruz. Dünyada ihracatta 11'inci olduk."

        Türkiye'nin hem sahada hem masada güçlü bir ülke olarak hareket ettiğini vurgulayan Öğütken, güçlü bir Türkiye misyonuyla hareket ettiklerini anlattı.

        Öğütken, "Batıyla köklü ilişkilerimiz korurken doğuyla da Asya'yla da aramızda yeni köprüler oluşturuyoruz ve yeni ortaklıklar yapıyoruz. Bu da ticaretimizin gelişmesinin sebebidir. İç cephemizi güçlendirmemiz lazım. Bakın Venezuela'ya, Suriye'ye ve İran'ın durumuna. Uluslararası alanlarda yaşanan gelişmeler bir kez daha ortaya koymuştur ki eğer kardeşliğimizi, birliğimizi, bütünlüğümüzü sağlamazsak birileri gelir size zarar verir. Onun için ne yapacağız, kardeşliğimizi ve iç cephemizi güçlendireceğiz." ifadelerini kullandı.

        AK Parti'nin 24 yıllık icraatlarının ortada olduğuna işaret eden Öğütken, "Allah'ın izniyle, milletimizin desteğiyle Türkiye için daha büyük hedeflere yine sizlerle birlikte ulaşacağız." dedi.

        Programda, AK Parti Elazığ milletvekilleri Erol Keleş ve Ejder Açıkkapı ile AK Parti İl Başkanı İbrahim Sencer Selmanoğlu da konuşma yaptı.

