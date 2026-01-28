Kar ve buzlanma nedeniyle düşmeye bağlı kırık vakalarında son günlerde artış yaşanıyor

MEHMET SIDDIK KAYA / SUAT ÖZTÜRK / EKREM PAYAN - Diyarbakır, Elazığ ve Şırnak'ta son günlerde etkili olan kar ve buzlanma, düşmeye bağlı kırık vakalarında artışa neden oldu.





Üç ilde etkili olan soğuk ve karlı havanın ardından yol ve kaldırımlarda oluşan buzlanma sebebiyle çok sayıda kişi düşme sonucu meydana gelen kırıklar nedeniyle hastanelere başvurdu.



Diyarbakır Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekim Yardımcısı ve Acil Tıp Ana Bilim Dalı'nda Dr. Öğretim Üyesi Abdullah Şen, AA muhabirine, kentte son yılların en yoğun kar yağışının yaşandığını söyledi.



Karla birlikte buzlanmaya bağlı düşmeler yaşandığını, bu nedenle acil servislere başvuran hasta sayısında artış görüldüğünü bildiren Şen, üniversite hastanesine kar ve buzlanmada düşmeye bağlı yaklaşık 300 hasta girişinin olduğunu belirtti.



Şen, "İlimiz merkezinde hizmet veren 3 büyük hastanedeki verilerle toplam 1500 civarında hastanın bu sebeple hastanelere başvurduğunu düşünmekteyiz." dedi.



Abdullah Şen, şunları kaydetti:



"Özellikle 65 yaş üstü hastalar, kemik erimesi bulunan, kan sulandırıcı kullanan hastalar, görme veya fiziksel engelli hastalar ile çocuklar risk altında bulunuyor. Hastaneye başvurduğu andan itibaren gerekli tetkikleri detaylı şekilde yaparak hastaları sağlığına kavuşturmak için büyük çaba gösteriyoruz. Düşmeye bağlı oluşabilecek riskler var. Kafa travmasına maruz kalan, burun ve ağızdan kan gelen, düşmeden sonra çift görmeye başlayan, bulantı ve kusması olanlar hemen hastaneye başvurmalı. Karda ve buzda kaymaya bağlı düşmelerde kafa, el, ayak, parmaklar, diz, kalça bölgesi özellikle riskli bölgeleri oluşturuyor."



Kar ve buzlanmada düşmelere karşı tavsiyelerde bulunan Şen, "Karlı ve buzlu havalarda ellerimiz cebimizde olmayacak. Sürekli düşmeye karşı tedbirli olacak şekilde hareket etmemiz lazım. Merdiven veya yüksek bir yere inip çıkarken korkuluk veya demir parmaklıklara tutunmak gerekiyor. Kaydırmaz tabanlı ayakkabıların kullanılmasını tavsiye ediyoruz. Adımların da küçük ve kontrollü olması lazım." ifadelerini kullandı.



- Elazığ merkezde 25 günde 645 kişi düşerek yaralandı



Elazığ'da da soğuk ve karlı havanın ardından meydana gelen buzlanmada düşme sonucu çok sayıda kişi hastanelere başvurdu.



Kent merkezinde 25 günde düşerek yaralanan ve tedavi altına alınanların sayısı 645 olarak kayıtlara geçti.



Fırat Üniversitesi Hastanesi Acil Tıp Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Evrim Gül, buzlanma nedeniyle acil servislere yoğun hasta başvurusu olduğuna dikkati çekti.



Kar yağışı ve ardından oluşan buzlanmanın düşme vakalarını artırdığını vurgulayan Gül, "Genellikle buzlu zeminde kayma ve araçların kayması sonucu meydana gelen trafik kazaları nedeniyle başvurular oluyor. Bu düşmeler sonucunda el ve ayak bileği kırıkları başta olmak üzere leğen kemiği, kuyruk sokumu ve omurga kırıkları da görülebiliyor." dedi.



Gül, yaşlı ve kronik hastalığı bulunanların buzlanmanın yoğun olduğu dönemlerde dışarı çıkmamaları gerektiğini kaydetti.



Karlı ve buzlu yolda tüm taban yere basacak şekilde adım atılması gerektiğini anlatan Gül, şunları aktardı:



"Mermer ve fayans kaplı alanlarda daha dikkatli olunmalı. Düşme sonrası ani şekilde ayağa kalkılmamalı, ağrı, şişlik veya şekil bozukluğu varsa mutlaka sağlık ekiplerine haber verilmeli. Kafa travması özellikle kan sulandırıcı kullanan hastalar için büyük risk taşıyor. Basit görünen baş ağrılarının altında bile ciddi lezyonlar çıkabiliyor. Bu nedenle düşme sonrası mutlaka hastaneye başvurulmalı. Geçen yıla göre düşme vakalarında ciddi artış yaşanıyor. Geçen yıl Elazığ'da yağış azdı. Bu yıl ise son 15-20 günde düşmeye bağlı başvurularımız geçen yıla oranla yaklaşık 2-3 kat arttı. Şu ana kadar düşme nedeniyle hastanemize 600'e yakın bir hasta başvurusu oldu."



Düşerek yaralanan vatandaşlardan Fatma Öncel de yolda yürüdüğü sırada düştüğünü, bileğinde ağrı hissetmesi üzerine hastaneye başvurduğunu söyledi.



Öncel, "Tedbir amaçlı hastaneye geldim. Yapılan kontrollerde kırık olmadığı, yumuşak doku zedelenmesi olduğu söylendi. Bundan sonra daha dikkatli olacağım." dedi.



- "Çok dengesiz düşmelerde ciddi sonuçlar ortaya çıkabiliyor"





Şırnak Devlet Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Semih Hatipoğlu, kentte yeni yıldan itibaren kar ve buzlanma nedeniyle birçok düşme vakasının olduğunu bildirdi.



Düşmeye bağlı doku zedelenmesi ve kırıkların meydana geldiğini belirten Hatipoğlu, düşme vakalarının geçen yıla göre daha fazla olduğunu anlattı.



Kar yağışından sonra hastanelerine düşmeye bağlı 411 kişinin başvurduğunu aktaran Hatipoğlu, şöyle devam etti:



"Bunların önemli kısmı ayakta tedavi edildi. Hastaların yaklaşık 60'ı da ameliyatlık durumu olan ve ciddi kırıklardı. Ameliyatlarını burada başarılı şekilde gerçekleştirdik. Şu an serviste yatan hastalarımız var. Bunlar düşmeye bağlı vücudunda kırıklar olan hastalar. Kar yağışından sonra buzlanma olduğu için buzlu zeminde kayan hastalarımız oluyor ve ciddi travmalar meydana gelebiliyor."



Sabah ve akşam güneş battıktan sonra buzlanma ihtimalinin yükseldiğine dikkati çeken Hatipoğlu, böyle havalarda özellikle yaşlı ve kronik hastalığı olan vatandaşların mecbur olmadıkça dışarı çıkmamaları gerektiğine işaret etti.



Vatandaşların karlı ve buzlu yollarda elleri ceplerinde gezmemeleri gerektiğini vurgulayan Hatipoğlu, "Çok dengesiz düşmelerde ciddi sonuçlar ortaya çıkabiliyor. Kafa travması, iç organların hasarına kadar ciddi travmalar meydana gelebiliyor." diye konuştu.



Karlı ve buzlu yolda düşme sonucu ayağı kırılan Eren Ergin (15) de düşme sonucu sağ ayağında kırık oluştuğunu ve ameliyat olacağını söyledi.



Ergin, "Şırnak'ta yollarda kar ve buz var, herkes dikkat etsin, düşmesinler." dedi.

