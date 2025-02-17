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        Elazığ'da, tren istasyonundan 400 bin liralık kablo hırsızlığı kamerada

        ELAZIĞ'da, tren istasyonundan 400 bin lira değerinde bakır kablo 4 şüpheli tarafından çalındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.02.2025 - 17:52 Güncelleme: 17.02.2025 - 17:55
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        Elazığ'da, tren istasyonundan 400 bin liralık kablo hırsızlığı kamerada
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        ELAZIĞ’da, tren istasyonundan 400 bin lira değerinde bakır kablo 4 şüpheli tarafından çalındı. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

        Olay, dün gece saatlerinde Yurtbaşı beldesinde bulunan tren istasyonunda meydana geldi. İstasyonun boş olmasını fırsat bilen 4 şüpheli, kesici aletle yaklaşık 400 bin lira değerindeki bakır kabloları keserek çaldı. O anlar, istasyondaki güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, bir kişinin kabloları kestiği, diğerlerinin de kabloları topladığı ve gözcülük yaptığı görüldü.

        Jandarma ekipleri şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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