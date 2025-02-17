Elazığ'da, tren istasyonundan 400 bin liralık kablo hırsızlığı kamerada
ELAZIĞ'da, tren istasyonundan 400 bin lira değerinde bakır kablo 4 şüpheli tarafından çalındı.
ELAZIĞ’da, tren istasyonundan 400 bin lira değerinde bakır kablo 4 şüpheli tarafından çalındı. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, dün gece saatlerinde Yurtbaşı beldesinde bulunan tren istasyonunda meydana geldi. İstasyonun boş olmasını fırsat bilen 4 şüpheli, kesici aletle yaklaşık 400 bin lira değerindeki bakır kabloları keserek çaldı. O anlar, istasyondaki güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, bir kişinin kabloları kestiği, diğerlerinin de kabloları topladığı ve gözcülük yaptığı görüldü.
Jandarma ekipleri şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
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