Elazığ Valiliği bir haftalık asayiş verilerini paylaştı

Elazığ Valiliği emniyet ve jandarma bölgesindeki bir haftalık asayiş verilerini açıkladı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kentte 10-16 Şubat'ta meydana gelen 186 asayiş olayında yakalanan 222 şüpheliden 13'ü tutuklandı, 12 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Asayiş uygulamalarında 61 bin 78 kişi ve 42 bin 201 araç kontrol edildi, aranan 378 şüpheli yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 39'u tutuklandı.

Kontrol edilen araçlardan 2 bin 374'üne cezai işlem uygulandı, 134 araç trafikten men edildi.

Yapılan çalışmalarda, 7 tabanca, 2 tüfek, 11 kesici alet, 192 fişek, 15 cep telefonu, 187 emtia, 2 dedektör, 40 litre etil alkol, 3 aroma kiti ve 7 kazı malzemesi ele geçirildi.

Uyuşturucu tacirlerine yönelik çalışmalarda da 316 gram esrar, 71 gram metamfetamin, 66 gram kannabinoid, 3 gram kokain, 19 gram bonzai ve 3 sentetik ecza ele geçirildi.

Kentte meydana gelen 18 trafik kazasında 42 kişi yaralandı.

Ayrıca kayıp olarak aranan 11 kişi ile çalıntı 4 telefon, tam altın, çeyrek altın ve bir miktar para bulundu.