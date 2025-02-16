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        Elazığ'da kar nedeniyle kapanan 90 köy yolu ulaşıma açıldı

        Elazığ'da kar ve tipi nedeniyle kapanan 94 köy yolundan 90'ı ulaşıma açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.02.2025 - 23:41 Güncelleme: 16.02.2025 - 23:50
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        Elazığ'da kar nedeniyle kapanan 90 köy yolu ulaşıma açıldı
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        Elazığ'da kar ve tipi nedeniyle kapanan 94 köy yolundan 90'ı ulaşıma açıldı.

        İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, kentte etkili olan yağışın ardından yürütülen karla mücadele çalışmaları aralıksız sürüyor.

        Gün içinde 120 personel tarafından 97 araçla yürütülen çalışmalar sonucunda ulaşım sağlanamayan 90 köy yolu daha açıldı.

        Kar nedeniyle kapanan Sivrice İlçesi'nde 3 ve Maden İlçesinde 1 köy yolunun ulaşıma açılması için çalışmalar devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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