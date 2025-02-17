Eski hükümlü, devlet desteğiyle besiciliğe yeniden başladı

SUAT ÖZTÜRK - Elazığ'da yaşayan eski hükümlü M.D, devletin sağladığı hibe destekle yeniden besiciliğe başladı.

Kovancılar ilçesinde besicilik yapan 6 çocuk babası 57 yaşındaki M.D'ye işlediği bir suçtan yargılandığı davada hapis cezası verildi.

Hayvanlarını satmak zorunda kalan M.D, 7 yıl 4 ay cezaevinde kaldıktan sonra tahliye edildi.

Bir süre işsiz kalan M.D, "Engelli ve Eski Hükümlü Projesi"nden faydalanmak için İŞKUR'a başvurdu.

Elazığ Denetimli Serbestlik Koruma Kurulundan uzmanların desteğiyle hazırladığı projeyle devletten 240 bin lira hibe alan M.D, 2 büyükbaş hayvan satın alarak Kovancılar'ın Köprüdere köyünde besiciliğe yeniden başladı.

Eşinin de desteğiyle hayvanlarına gözü gibi bakan M.D, geliriyle ailesinin geçimini sağlıyor.

- "İşimi büyütmek istiyorum"

M.D, AA muhabirine, cezaevine girmeden önce hayvancılık yaptığını belirterek, cezaevinden çıktıktan sonra bir süre iş aradığını ancak bulamadığını söyledi.

"Devletin bize sunduğu projeye başvurdum. Projem kabul edildi. 2 inek verdiler." diyen M.D, devletin verdiği inekler sayesinde geçimini sağladığını anlattı.

M.D, şunları kaydetti:

"Çok şükür çalışıp çabalıyoruz. İşimi büyütmek istiyorum. İneklerimden biri doğum yaptı, diğeri de yakın zamanda doğum yapacak. Yeni projelerden de faydalanmak istiyorum. Allah devletimizden razı olsun, bize bu imkanı tanıdı. 6 çocuğum var. 2 çocuğum üniversitede okuyor. Buradaki gelirimle çocuklarımı okutuyorum. Süt, ayran, yağ satıyoruz."

Depremde köydeki evlerinin yıkılması nedeniyle ilçe merkezinde oturduklarını ifade eden M.D, eşi ile her gün 6 kilometre yol giderek köye ulaştıklarını, hayvanların bakımını yaptıklarını anlattı.

M.D, "Huzurluyuz, ineklerimize beraber bakıyoruz." ifadesini kullandı.

- "Ahırın kapısını her gün sevgiyle açıyorum"