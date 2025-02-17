Eski hükümlü, devlet desteğiyle besiciliğe yeniden başladı
SUAT ÖZTÜRK - Elazığ'da yaşayan eski hükümlü M.D, devletin sağladığı hibe destekle yeniden besiciliğe başladı.
SUAT ÖZTÜRK - Elazığ'da yaşayan eski hükümlü M.D, devletin sağladığı hibe destekle yeniden besiciliğe başladı.
Kovancılar ilçesinde besicilik yapan 6 çocuk babası 57 yaşındaki M.D'ye işlediği bir suçtan yargılandığı davada hapis cezası verildi.
Hayvanlarını satmak zorunda kalan M.D, 7 yıl 4 ay cezaevinde kaldıktan sonra tahliye edildi.
Bir süre işsiz kalan M.D, "Engelli ve Eski Hükümlü Projesi"nden faydalanmak için İŞKUR'a başvurdu.
Elazığ Denetimli Serbestlik Koruma Kurulundan uzmanların desteğiyle hazırladığı projeyle devletten 240 bin lira hibe alan M.D, 2 büyükbaş hayvan satın alarak Kovancılar'ın Köprüdere köyünde besiciliğe yeniden başladı.
Eşinin de desteğiyle hayvanlarına gözü gibi bakan M.D, geliriyle ailesinin geçimini sağlıyor.
- "İşimi büyütmek istiyorum"
M.D, AA muhabirine, cezaevine girmeden önce hayvancılık yaptığını belirterek, cezaevinden çıktıktan sonra bir süre iş aradığını ancak bulamadığını söyledi.
"Devletin bize sunduğu projeye başvurdum. Projem kabul edildi. 2 inek verdiler." diyen M.D, devletin verdiği inekler sayesinde geçimini sağladığını anlattı.
M.D, şunları kaydetti:
"Çok şükür çalışıp çabalıyoruz. İşimi büyütmek istiyorum. İneklerimden biri doğum yaptı, diğeri de yakın zamanda doğum yapacak. Yeni projelerden de faydalanmak istiyorum. Allah devletimizden razı olsun, bize bu imkanı tanıdı. 6 çocuğum var. 2 çocuğum üniversitede okuyor. Buradaki gelirimle çocuklarımı okutuyorum. Süt, ayran, yağ satıyoruz."
Depremde köydeki evlerinin yıkılması nedeniyle ilçe merkezinde oturduklarını ifade eden M.D, eşi ile her gün 6 kilometre yol giderek köye ulaştıklarını, hayvanların bakımını yaptıklarını anlattı.
M.D, "Huzurluyuz, ineklerimize beraber bakıyoruz." ifadesini kullandı.
- "Ahırın kapısını her gün sevgiyle açıyorum"
M.D'nin eşi Ç.D. (45) de eşinin durumundan dolayı inekleri sattıklarında çok üzüldüklerini söyledi.
Zor bir süreç geçirdiklerini anlatan Ç.D, "Eşim yıllar sonra cezaevinden çıktı ve devletin sağladığı projeye başvurdu. İlk başta inanamıyordum. Binlerce şükür, 2 ineğimiz oldu. Bu ineklerden bir de danamız oldu. İsmini 'Gül' koydum. İneklerimizin ismini 'Sümbül' ve 'Ceylan' koydum. Ahırın kapısını her gün aşk ve sevgiyle açıyorum." diye konuştu.
Eşi ile mutlu ve huzurlu yaşam sürdüklerini dile getiren Ç.D, hayvanların sayısını artırmak istediklerini belirtti.
- "Devletim bana eski huzurumu geri verdi"
Ç.D, şunları söyledi:
"Allah devletimizi başımızdan eksik etmesin. Devletim bana eski huzurumu geri verdi. Çok mutlu oldum. İneklerimi çok seviyorum. Süt, ayran ve yağ satıyoruz. Hayvancılığı çok seviyoruz."
Denetimli Serbestlik Uzmanı Sacit Türkel de proje başvurularının mayıs-haziran ve kasım-aralık aylarında olduğunu belirterek, eski hükümlü M.D'nin de başvurduğunu ifade etti.
Bu projelerin genel amacının hükümlülerin tahliyesinin ardından kendi işlerini kurarak ailelerinin geçimini sağlamalarına destek vermek olduğunu dile getiren Türkel, başvuru sürecinde hükümlülerin şartları taşıyıp taşımadıklarına baktıklarını belirtti.
Türkel, "Terör suçları, devlet aleyhine işlenen suçlar, casusluk ve çocuğa cinsel istismar suçları, bu proje kapsamı dışına tutulmaktadır." bilgisini paylaştı.
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