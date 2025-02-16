Elazığ'da, 4 köy yolu kardan kapandı

Kentteki kar yağışı, yüksek kesimlerde hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle 4 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ekipleri, 97 araç ve 120 personelle yolların ulaşıma açılması için çalışma başlattı.

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