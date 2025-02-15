Elazığ'da, 94 köy yolu kardan kapandı (2)
62KÖY YOLU ULAŞIMA AÇILDIElazığ'da etkili olan kar nedeniyle yolu ulaşıma kapanan 94 köy yolundan 62'si, İl Özel İdaresi ekiplerinin çalışmasıyla ulaşıma açıldı.
62KÖY YOLU ULAŞIMA AÇILDI
Elazığ’da etkili olan kar nedeniyle yolu ulaşıma kapanan 94 köy yolundan 62’si, İl Özel İdaresi ekiplerinin çalışmasıyla ulaşıma açıldı. Kapalı olan ilçelerden Maden’de 7, Karakoçan’da 1, Kovancılar’da 9, Palu’da 5 ve Sivrice’de 10 olmak üzere toplam 32 köy yolunda ise ekiplerin 97 araç ve 120 personel ile çalışmaları sürüyor.
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