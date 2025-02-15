Keban'da AK Parti İlçe Danışma Kurulu toplantısı yapıldı
Elazığ'ın Keban ilçesinde AK Parti İlçe Danışma Kurulu toplantısı düzenlendi.
Elazığ'ın Keban ilçesinde AK Parti İlçe Danışma Kurulu toplantısı düzenlendi.
AK Parti İl Başkan Yardımcısı İbrahim Sencer Selmanoğlu başkanlığında düzenlenen toplantıya, AK Parti İlçe Başkanı Öner Tunç, il ve ilçe yönetim kurulu üyeleri ile partililer katıldı.
Yapılan konuşmaların ardından ilçedeki faaliyetler ve teşkilatın çalışmaları aktarıldı.
Selmanoğlu ve beraberindekiler toplantının ardından esnaf ziyaretinde bulundu.
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