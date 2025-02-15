Keban'da AK Parti İlçe Danışma Kurulu toplantısı yapıldı

Yapılan konuşmaların ardından ilçedeki faaliyetler ve teşkilatın çalışmaları aktarıldı.

AK Parti İl Başkan Yardımcısı İbrahim Sencer Selmanoğlu başkanlığında düzenlenen toplantıya, AK Parti İlçe Başkanı Öner Tunç, il ve ilçe yönetim kurulu üyeleri ile partililer katıldı.

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