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        Çevresi karla kaplı Hazar Gölü dronla görüntülendi

        Elazığ'ın Sivrice ilçesinde çevresi karla kaplı Hazar Gölü, dronla görüntülendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.02.2025 - 16:25 Güncelleme: 16.02.2025 - 16:25
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        Çevresi karla kaplı Hazar Gölü dronla görüntülendi
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        Elazığ'ın Sivrice ilçesinde çevresi karla kaplı Hazar Gölü, dronla görüntülendi.

        Kentte son bir haftadır aralıklarla devam eden kar yağışı, bölgenin önemli turizm destinasyonlarından Hazar Gölü'nün çevresini beyaza bürüdü.

        Yaklaşık 81 kilometrekare yüzey alanına sahip göl, etrafını çevreleyen karla kaplı dağların oluşturduğu doğa manzarası ile ziyaretçilerden ilgi görüyor.

        Mavi ile beyazın buluştuğu manzarayı görmek isteyen ziyaretçiler, hafta sonunu göl kıyısındaki turistik tesislerde geçirdi.

        Ziyaretçiler, göl çevresinde gezinti ve piknik yaptı.​​​​​​​

        Göl ve çeresindeki kar manzarası dronla görüntülendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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