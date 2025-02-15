Elazığ'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Polis, olay yerinde çok sayıda boş kovan buldu, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Çaydaçıra Mahallesi Emsal Sokak'ta, iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

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