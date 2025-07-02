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        Elazığ'da ağır hasarlı bina kontrollü olarak yıkıldı

        ELAZIĞ'da 6 Şubat depremlerinde ağır hasar gören 5 katlı apartman, iş makinesiyle kontrollü olarak yıkıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.07.2025 - 13:28 Güncelleme: 02.07.2025 - 13:30
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        Elazığ'da ağır hasarlı bina kontrollü olarak yıkıldı
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        ELAZIĞ'da 6 Şubat depremlerinde ağır hasar gören 5 katlı apartman, iş makinesiyle kontrollü olarak yıkıldı.

        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinde ağır hasar alan Abdullahpaşa Mahallesi'ndeki 5 katlı bir bina, iş makinasıyla kontrollü şekilde yıkıldı. Yıkım çalışmaları sırasında güvenlik önlemleri alınırken, o anlar çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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