Diyarbakır'da alınan temizlik araçları törenle belediyelere teslim edildi

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DİYARBAKIR (AA) - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının destekleriyle Diyarbakır Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığınca (YİKOB) alınan temizlik araçları düzenlenen törenle belediyelere teslim edildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Valilik YİKOB araç parkında düzenlenen törende, 3 çöp toplama aracı, 2 yol süpürme makinesi ve kazıcı yükleyici hak sahibi belediyelere verildi.

Törende konuşan Vali Ali İhsan Su, Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerinin vatandaşların daha konforlu bir çevrede yaşayabilmesi için her türlü imkanı seferber ettiğini söyledi.

Bu kapsamda birçok hizmet yürütüldüğünü belirten Su, şöyle konuştu:

"Bismil, Ergani ve Silvan ilçelerimizde atık aktarma istasyonu yapım çalışmaları devam ediyor. Yine entegre katı atık yönetim sistemiyle ilgili çalışmalar, kentsel dönüşüm çalışmaları, park ve bahçe yapımları sürüyor. İlimizde vatandaşımızın daha huzurlu, temiz ve güzel bir çevrede hayatını sürdürebilmesi için Büyükşehir Belediyemiz, Valiliğimiz ve ilçe belediyelerimiz birçok çalışma yapıyor. Bugün de Kayapınar, Yenişehir, Bismil ve Kulp belediyelerimize çöp toplama ve yol süpürme aracı teslimini gerçekleştiriyoruz."

Araçların, Bakanlığın yaklaşık 9 milyon lira ödeneği, Valilik YİKOB'un 500 bin lira desteği ile alındığını aktaran Su, araçların kente, ilçelere hayırlı olmasını diledi.



Törene, Vali Yardımcısı Murat Yıldız, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Vekili Abdullah Çiftçi ve kaymakamlar katıldı.

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