Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Elazığ Haberleri

        "Genç Yeryüzü Doktorları"ndan Keban'da vatandaşlara sağlık taraması

        Elazığ'da "Genç Yeryüzü Doktorları" tarafından sağlıkta farkındalık oluşturmak amacıyla vatandaşlara sağlık taraması yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.03.2024 - 14:21 Güncelleme: 10.03.2024 - 14:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Genç Yeryüzü Doktorları"ndan Keban'da vatandaşlara sağlık taraması
        ABONE OL
        ABONE OL

        Elazığ'da "Genç Yeryüzü Doktorları" tarafından sağlıkta farkındalık oluşturmak amacıyla vatandaşlara sağlık taraması yapıldı.

        Fırat Üniversitesinde tıp fakültesi, diş hekimliği fakültesi ile hemşirelik gibi bölümlerde okuyan öğrenciler Kallar Mahallesi'ndeki belediye taziye evinde düzenlene etkinlikte, tansiyon ve şeker ölçümü yaptı, vatandaşları akılcı ilaç kullanımı, beslenme sorunları, ağız ve diş sağlığı gibi konularda bilgilendirdi.

        Fırat Genç Yeryüzü Doktorları sağlık taraması yaptıkları 200 kişiden 50'sini aile hekimliğine yönlendirdi.

        Genç yeryüzü Doktorları Topluluk Başkanı Muhammed Alvan, yaklaşık 200 kişiye genel sağlık hizmetleri kapsamında sağlık taraması yaptıklarını belirterek, "iyilik ve sağlık" sloganıyla her zaman halkın yanında olmaya çalışacaklarını söyledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan İzmir'de
        Cumhurbaşkanı Erdoğan İzmir'de
        17 yaşındaki sürücü, Gülnihal'i hayattan kopardı!
        17 yaşındaki sürücü, Gülnihal'i hayattan kopardı!
        Kardeşleri ayıran scooter kazasında bilirkişi raporu hazırlandı!
        Kardeşleri ayıran scooter kazasında bilirkişi raporu hazırlandı!
        4 kişinin katilini ararken çifte vahşeti aydınlattılar!
        4 kişinin katilini ararken çifte vahşeti aydınlattılar!
        Almanya'da Can Uzun fırtınası!
        Almanya'da Can Uzun fırtınası!
        Rusya'da seçimlere 1 hafta kaldı: Neler bilinmesi gerekiyor?
        Rusya'da seçimlere 1 hafta kaldı: Neler bilinmesi gerekiyor?
        Meteoroloji'den çığ uyarısı!
        Meteoroloji'den çığ uyarısı!
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        Binlerce İsrailli sokaklara döküldü
        Binlerce İsrailli sokaklara döküldü
        Dani Alves'in kardeşi konuştu!
        Dani Alves'in kardeşi konuştu!
        Biden önce "Kırmızı çizgim" dedi, sonra geri adım attı
        Biden önce "Kırmızı çizgim" dedi, sonra geri adım attı
        Aşkın İlk fotoğrafı
        Aşkın İlk fotoğrafı
        Hata kurbanı
        Hata kurbanı
        Bakan Koca'dan lösante açıklaması
        Bakan Koca'dan lösante açıklaması
        "Boşandığım gün Merve'den de ayrıldım"
        "Boşandığım gün Merve'den de ayrıldım"
        Oscar’ı kim alır?
        Oscar’ı kim alır?
        İtiraf etti! Eşini ve oğlunu öldürüp tarlaya gömdü
        İtiraf etti! Eşini ve oğlunu öldürüp tarlaya gömdü
        Yapay zekâyla yolu açıldı
        Yapay zekâyla yolu açıldı
        İstanbul'un yeni metrosu bugün açılıyor
        İstanbul'un yeni metrosu bugün açılıyor
        Kuzey Kutup Dairesi'nin kuzeyindeki dördüncü büyük şehir
        Kuzey Kutup Dairesi'nin kuzeyindeki dördüncü büyük şehir

        Benzer Haberler

        Elazığ'da seyir halinde alev alan hafif ticari araç kullanılamaz hale geldi
        Elazığ'da seyir halinde alev alan hafif ticari araç kullanılamaz hale geldi
        Elazığ'ın Baskil ve Keban ilçelerinde kar yağışı etkili oldu
        Elazığ'ın Baskil ve Keban ilçelerinde kar yağışı etkili oldu
        Elazığ'ın Arıcak ile Diyarbakır'ın Hani ilçesi arasındaki bağlantı yolunun...
        Elazığ'ın Arıcak ile Diyarbakır'ın Hani ilçesi arasındaki bağlantı yolunun...
        Elazığ'da ağır hasarlı binanın yıkımı sırasında bitişikteki cami zarar görd...
        Elazığ'da ağır hasarlı binanın yıkımı sırasında bitişikteki cami zarar görd...
        Yıkım sırasında çöken ağır hasarlı bina, camiye zarar verdi
        Yıkım sırasında çöken ağır hasarlı bina, camiye zarar verdi
        Elazığ'da "Huzur, Asayiş ve Güvenlik Bilgilendirme Toplantısı" yapıldı
        Elazığ'da "Huzur, Asayiş ve Güvenlik Bilgilendirme Toplantısı" yapıldı