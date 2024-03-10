"Genç Yeryüzü Doktorları"ndan Keban'da vatandaşlara sağlık taraması
Elazığ'da "Genç Yeryüzü Doktorları" tarafından sağlıkta farkındalık oluşturmak amacıyla vatandaşlara sağlık taraması yapıldı.
Elazığ'da "Genç Yeryüzü Doktorları" tarafından sağlıkta farkındalık oluşturmak amacıyla vatandaşlara sağlık taraması yapıldı.
Fırat Üniversitesinde tıp fakültesi, diş hekimliği fakültesi ile hemşirelik gibi bölümlerde okuyan öğrenciler Kallar Mahallesi'ndeki belediye taziye evinde düzenlene etkinlikte, tansiyon ve şeker ölçümü yaptı, vatandaşları akılcı ilaç kullanımı, beslenme sorunları, ağız ve diş sağlığı gibi konularda bilgilendirdi.
Fırat Genç Yeryüzü Doktorları sağlık taraması yaptıkları 200 kişiden 50'sini aile hekimliğine yönlendirdi.
Genç yeryüzü Doktorları Topluluk Başkanı Muhammed Alvan, yaklaşık 200 kişiye genel sağlık hizmetleri kapsamında sağlık taraması yaptıklarını belirterek, "iyilik ve sağlık" sloganıyla her zaman halkın yanında olmaya çalışacaklarını söyledi.
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