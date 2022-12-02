Elazığ'da trafik kazasında 1 kişi yaralandı

SGK'dan rahatlatan ödenek! SSK 4A, 4B, 4C ve BAĞ-KUR'lu tüm çalışanların hesabına yatacak

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ELAZIĞ (AA) - Elazığ’da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, sürücü adayı K.Ç’nin (25) kullandığı otomobil, Misland Kavşağında kontrolden çıkarak kaldırıma çarptı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada hafif yaralanan sürücü adayı, sağlık ekiplerince Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.