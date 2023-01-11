Elazığ'da köy kırsalında görülen çizgili sırtlan kameraya yansıdı

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ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da nesli tükenmekte olan ve korunması gereken hayvanlar kategorisinde kırmızı listede yer alan çizgili sırtlan, bir köy sakini tarafından cep telefonu kamerasınca görüntülendi.

Kovancılar ilçesine bağlı Yukarı Mirahmet köyünde yaşayan Abdulkebir Yıldırım, köy kırsalında gezdiği sırada yabani bir hayvan fark etti.

Hayvanı incelediğinde bunun çizgili sırtlan olduğunu anlayan Yıldırım, o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Yıldırım, yaptığı açıklamada, ilk defa gördüğü hayvanın, daha önce izlediği belgesellerden ve haberlerden çizgili sırtlan olduğunu anladığını belirtti.

Hayvanı heyecanla cep telefonu kamerası ile kaydettiğini ifade eden Yıldırım, "Benim için güzel bir deneyim oldu. Tüm yabani hayvanlar doğaya renk katıyor. Nesli tükenmekte olan bir hayvan türü. Tüm hayvanlara sahip çıkalım, onları vurmayalım, hatta yaban hayvanları için doğaya yiyecek bırakalım." dedi.





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