Muş İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Kaya ve eşi trafik kazasında yaralandı

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ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da meydana gelen trafik kazasında Muş İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Ahmet Kaya ve eşi Yeliz Kaya yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Muş İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Kaya yönetimindeki 06 BOL 129 plakalı otomobil, Elazığ-Bingöl kara yolu Şahsuvar köyü kavşağında Ö.A. yönetimindeki 06 UJ 623 plakalı kamyona yandan çarptı.

Kazada, Kaya ve beraberindeki eşi Yeliz Kaya yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.





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