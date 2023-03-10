Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı

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ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonda, "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan 2 zanlı gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kentte son bir haftada uyuşturucu kullanma suçundan 22 kişi hakkında işlem yapıldı.

Operasyonlarda ayrıca 266,69 gram metamfetamin, 10,99 gram esrar, 34 gram toz esrar ve 14,27 gram eroin ele geçirildi.

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