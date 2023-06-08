Elazığ'da "Alimoğlu Vakfı Kütüphanesi" açılışı yapıldı

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ELAZIĞ (AA) - Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde Alimoğlu Sağlık ve Eğitim Vakfı'nın yaptırdığı kütüphane hizmete girdi.

Vakfın "Kitap Gibi Şehirler Okul Kütüphaneleri Projesi" kapsamında Karakoçan ilçesi, İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde hazırlanan kütüphane törenle açıldı.

Vakfın yönetim kurulu başkanı Ecz. Selman Alimoğlu, açılışta yaptığı konuşmada, başta deprem bölgesi olmak üzere bu projeyi yaygınlaştıracaklarını söyledi.



Program kapsamında gazeteci yazar Mustafa Ekici de "Kitap ve Medeniyet" konulu konferans verdi.

Açılışa, Karakoçan Kaymakamı Abdullah Şahin, İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Sadık Tatar, İlçe Emniyet Müdürü Tevrat Yazar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yafes Kaya, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

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