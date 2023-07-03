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Elazığ'da bitkin halde bulunan Mısır akbabası tedavi edilecek

AA

Elazığ'da bitkin halde bulunan Mısır akbabası tedavi edilecek

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde bitkin halde bulunan nesli tükenme tehdidi altındaki Mısır akbabası koruma altına alındı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Elazığ Şube Müdürlüğü ekiplerince ilçe kırsalında ormanlık alanda yapılan denetimler sırasında bitki halde Mısır akbabası bulundu.

İlk kontrolleri yapılan yırtıcı kuş, tedavi edilmek üzere Fırat Üniversitesi (FÜ) Hayvan Hastanesine götürüldü.

Hastanenin hayvan bakın sorumlusu Hüseyin Akbayır, bitkin halde bulunan akbabanın yapılan tetkiklerinde açık bir yarasının görülmediğini belirterek, şunları kaydetti:

"Ormanlık alanda bitkin vaziyette bulunmuş, getirilir getirilmez burada ilaç tedavisine başladık, aynı zamanda ciğerle beslemesini yapıyoruz. İyileştikten sonra tekrar ekiplere teslim edeceğiz. Onlar da götürüp doğal yaşam alanına bırakacaklar."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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