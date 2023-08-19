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        Elazığ'da 2. Motofest ve Camping Festivali sürüyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.08.2023 - 14:35
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        Elazığ'da 2. Motofest ve Camping Festivali sürüyor
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        ELAZIĞ (AA) - Elazığ'ın Ağın ilçesinde bu yıl 2'ncisi düzenlenen Motofest ve Camping Festivali etkinliklerle devam etti.

        Ağın Belediyesi himayesinde 17 Ağustos'ta başlayan, çeşitli gösteri ve müzik dinletilerinin yer aldığı festivale motosiklet ve doğaseverler ilgi gösteriyor.

        İl Jandarma Komutanlığına bağlı jandarma trafik ve motosiklet timlerinin de katıldığı festivaldeki etkinlikler kapsamında festival alanından Şehit Mehmet Şevket Uzun Köprüsü'ne kadar motosikletli kortej sürüşü gerçekleştirildi.

        Kortejin ardından jandarma ekiplerince "güvenli ve keyifli bir sürüş" mottosuyla katılımcılara seminer verildi.

        Jandarma kurduğu stantta da ziyaretçilere trafik ve güvenli sürüş konularında bilgilendirme yapıyor.

        Festival, yarın sona erecek.

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